Le projet reste encore tributaire de la grève des scénaristes à Hollywood mais Amblin Entertainment, la société de Steven Spielberg, et le réalisateur Stephen Daldry seraient déjà sur le coup.

Leopoldstadt est l’une des pièces de théâtre britanniques les plus populaires de ses dernières années. La première représentation londonienne eut lieu sur West End en 2020 avant de connaître un grand succès dans le pays de son dramaturge, Sir Tom Stoppard.

À l’automne 2022, c’est au tour de Broadway de s’en emparer, ce qui lui vaut plusieurs nominations aux Tony Awards 2023 dont celle pour la meilleure pièce. Leopoldstadt vient tout juste de remporter un Drama League Award pour sa production.

Il s’agit d’une chronique, ou d’un journal, qui retrace la vie d’une famille juive à Vienne durant la première moitié du siècle dernier. Cinq actes pour cinq périodes différentes : 1899, 1900, 1924, 1938 et 1955. De l’arrivée de la famille et son intégration à la société viennoise à la Seconde Guerre mondiale et ses persécutions, Tom Stoppard aborde plusieurs thèmes politiques du vingtième siècle.

Jusque-là réputé pour ne pas donner à ses œuvres un aspect autobiographique, l’auteur a reconnu s’être inspiré de sa propre histoire familiale pour ce projet. Né en Tchécoslovaquie, il quitte le pays âgé de seulement deux ans avec sa famille au moment du début des combats et perd ses quatre grands-parents dans les camps de concentration.

« Beaucoup de choses présentes dans la pièce sont personnelles pour moi, mais j’ai préféré parler d’une famille viennoise pour ne pas donner l’impression qu’il s’agit uniquement de moi. »

Deadline a qualifié la pièce « d’œuvre magistrale » pour ce qui pourrait être la dernière de son auteur. Le projet d’adaptation en série peut déjà compter sur plusieurs personnalités de renom.

Le dramaturge Patrick Marber, producteur de la pièce lors de la première à Londres puis à Broadway, sera en charge du passage au petit écran. La série sera dirigée par Stephen Daldry, lauréat de plusieurs Emmy Awards pour la série The Crown.

Les discussions sur la série avaient déjà débuté avant la grève des scénaristes rappelle le site américain. Mais il reste encore de nombreux axes à déblayer avant d’être prêt pour la production. Malgré la présence de Steven Spielberg via sa société Amblin, et la reconnaissance critique de la pièce, la série n’a toujours pas de plateforme ou de studio associé. Le casting n’a pas non plus commencé.

Le site américain semble optimiste sur l’avenir du projet et la reprise des travaux, expliquant toutefois qu’aucune avancée significative ne pourra être menée dans la situation qui concerne actuellement les scénaristes d’Hollywood.

