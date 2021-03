Steven Spielberg s’associe avec ses plus grands fans, les frères Duffer, pour produire une série d’après le roman de Stephen King et Peter Straub, Le Talisman.

La popularité du maître Stephen King ne se dément pas au fil des années. Alors que récemment a été annoncé un remake de Running Man par Edgar Wright, un nouveau projet est en cours impliquant d’autres grands noms : Steven Spielberg et les frères Duffer.

La rencontre paraissait inévitable. D’un côté, le fondateur d’Amblin, le studio derrière les classiques des films cultes de la jeunesse des années 80 comme Les Goonies ou E.T. De l’autre, les héritiers directs de ce cinéma, les créateurs de la série nostalgique à succès The Stranger Things.

Pour marquer cette rencontre, quoi de mieux que d’aller piocher chez King, dont certains de ses romans sont empreints de ce mélange d’enfance, de fantastique et de mélancolie ? On pense notamment à Stand By Me ou à la première partie de Ça.

Mais adapter Le Talisman est en réalité un vieux projet de Spielberg, qu’il porte depuis 35 ans.

Ce roman coécrit avec Peter Straub et publié en 1984 raconte les aventures d’un jeune garçon de douze ans qui traverse les États-Unis, en même temps que ses doubles d’un univers parallèle, pour retrouver un talisman magique capable de sauver sa mère.

L’oeuvre sera déclinée sous forme de série. Spielberg produira via sa compagnie Amblin Television, avec ses partenaires Darryl Frank et Justin Falvey. Les Duffer quant à eux coproduiront via leur société Monkey Massacre Production. Stephen King lui-même sera de la partie, ainsi que la Paramount. Netflix vient, bien évidemment, compléter le tableau.

C’est un collaborateur régulier des Duffer qui occupera le poste stratégique de showrunner. Curtis Gwinn a travaillé sur Stranger Things comme auteur et producteur exécutif. Il est également crédité comme scénariste et producteur exécutif sur la quatrième saison de The Walking Dead, ainsi que sur The Leftovers, The Bastard Executionner et Narcos.

En attendant l’arrivée de cette nouvelle série, il sera toujours possible de se replonger dans les douces années 80 avec la saison 4 de Stranger Things, attendue cette année.

Raphaël Mussard