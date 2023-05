Synopsis : Portraits de 40 étoiles emblématiques qui ont fait Hollywood. De Charlie Chaplin à Leonardo DiCaprio, nombre d’acteurs ont été non seulement d’immenses vedettes, mais aussi des figures emblématiques dont la vie et les interprétations ont défrayé la chronique et marqué l’imaginaire. L’ensemble forme une véritable histoire du cinéma racontée à travers des portraits biographiques riches en anecdotes, portés par un journaliste historien d’envergure. Il offre en creux une chronique de la célébrité, voulue et magnifiée par le 7e art, avant la disparition des » monstres sacrés » et le triomphe des superproductions.

♥♥♥♥ ♥

« Star », c’est le terme par lequel Bette Davis et Joan Crawford se dénigrent mutuellement, et c’est pourtant l’étoile qui consacre les divinités du cinéma sur Hollywood Avenue. La star, c’est ce qu’Olivier Rajchman doit définir d’entrée de jeu, afin de paver la voie sacrée qu’empruntera son ouvrage. Préférant le magnétisme des icônes, la singularité de leurs parcours et le souvenir indélébile qui en demeure à la stricte notoriété ou à l’exemplarité des filmographies, l’auteur opte pour quarante stars promptes à fasciner, que le lecteur les connaisse par leur seule légende où les côtoie aujourd’hui à l’écran. Bien des histoires existent sur les figures hollywoodiennes et Le siècle des stars pèche un peu par moments ; d’une part par l’aperçu éclair que livrent ces brefs portraits qui, s’ils parviennent à séduire, suscitent surtout l’envie de se plonger plus en détails dans des biographies plus complètes ; d’autre part dans l’hétéroclisme qui rend l’enchaînement de ces récits quelque peu hasardeux. Olivier Rajchman trace une progression orientée chronologiquement. Quelle autre alternative ? Que reste-t-il des rêveries socio-burlesques d’un Charlie Chaplin, acteur-créateur, dans les antihéros désillusionnés d’un Dustin Hoffman ? Qui de ceux qui se sont pliés à son conservatisme ou de ceux qui l’ont déserté ont le plus durablement marqué Hollywood, et contribué à ses métamorphoses ? Certains portraits se font toutefois écho, que les acteurs se soient croisés, aient noué des partenariats professionnels ou intimes ; que l’un ait osé ou accompli ce dont l’autre a été empêché. Bien que l’ensemble manque un peu de liant ou d’un fil directeur qui se dessine dans la durée, chacun de ces portraits s’avère assez savoureux.

L’auteur n’a pas son pareil pour narrer des destins contrastés, avec la juste dose de racoleur et de recul. S’il relate les scandales sans chercher à lisser l’image de modèles adulés, il n’y enferme pas non plus les stars qui conservent sans cesse un caractère humain et dont on se sent, au fil de la lecture, un peu plus familiers. La force du travail de l’historien réside non seulement dans la richesse de sa documentation et son esprit de synthèse, mais surtout dans la quantité et la diversité des témoignages qu’il convoque.

De l’anecdote amusante d’un retour de casting aux souvenirs émus d’un proche endeuillés, Olivier Rajchman révèle les faces contradictoires d’acteurs qu’on croyait connaître. Sans chercher à trancher, il les laisse coexister, s’entre-alimenter et gonfler les fantasmes qui entourent chaque icône. Quelle curiosité, toujours, de se figurer l’amène James Stewart en espion du FBI à la solde des maccarthystes, Ingrid Bergman tournant en pleine Allemagne nazie ou encore Jodie Foster, alors âgée de 12 ans, qui réclame à sa mère de lui laisser jouer le rôle d’une prostituée.

Pour le lecteur qui souhaite faire un tour d’horizon d’un Hollywood méconnu, Le siècle des stars offre évidemment une riche et divertissante entrée en matière. L’ouvrage s’agrémente même d’une sympathique galerie de portraits-photo qui prolonge en images l’aura de ces stars nées par l’image. À mi-chemin entre histoire et hommage, ce récit morcelé d’un siècle hollywoodien relate aussi en creux les changements d’une industrie : du passage au parlant à la déferlante MeToo en passant par la chasse aux sorcières et le Nouvel Hollywood. Il y réinscrit pleinement ces stars, actrices non seulement des films, mais également d’une époque.

Aésane Geeraert