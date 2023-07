Le scénariste britannique Peter Moffat va écrire le scénario d’un projet de série pour la BBC , basé sur le bestseller The Escape Artist de Jonathan Freedland.

Véritable vivier créatif depuis de nombreuses années, la chaîne de télévision britannique BBC s’apprête à produire un nouveau projet ambitieux. Selon Deadline, BBC Studios aurait ainsi acquis les droits du livre The Escape Artist de Jonathan Freedland, pour en tirer une minisérie.

Sous-titré The Man Who Broke Out of Auschwitz to Warn the World (littéralement, l’homme qui s’est évadé d’Auschwitz pour prévenir le monde), le livre raconte l’authentique histoire de Rudolf Vrba, né Walter Rosenberg.

Ce Juif d’origine slovaque, alors âgé de dix-neuf ans, est l’un des rares à avoir réussi à s’échapper de ce camp d’extermination, accompagné de son codétenu Fred Wetzler. Une fois libre, les deux jeunes hommes se sont empressés d’avertir le reste du monde des horreurs perpétrées derrière les murs d’Auschwitz. Grâce à eux, plusieurs centaines de milliers de Juifs condamnés à être déportés auraient été sauvés.

L’adaptation de ce bestseller sera chapeautée par le dramaturge et scénariste Peter Moffat. S’il est relativement méconnu de notre côté de la Manche, il est en vérité un écrivain des plus prolifiques.

Connu pour des séries judiciaires (l’homme est un ancien avocat), comme Silk, Criminal Justice, et plus récemment Your Honor avec Bryan Cranston, Moffat est aussi l’auteur de plusieurs miniséries et téléfilms. Habitué de la fiction historique, avec notamment la minisérie Cambridge Spies et le téléfilm Einstein and Eddington, il semble être la personne idéale pour adapter The Escape Artist.

Ce dernier déclare à propos du projet « C’est un grand privilège d’être appelé pour adapter cette œuvre profondément émouvante. » Il n’oublie pas également de louer le travail de Freedland en ajoutant que « la conclusion de Jonathan Freedland selon laquelle Rudolf Vrba mérite de « se tenir aux côtés d’Anne Frank, d’Oskar Schindler et de Primo Levi au premier rang des histoires qui définissent la Shoah » est difficile à contester. »

L’auteur, qui officiera en tant que producteur exécutif sur la série, définit quant à lui son récit comme « une histoire sur la résilience dont l’homme peut faire preuve dans les pires situations », mais aussi sur « comment les actions d’un individu, même un adolescent, peuvent changer le cours de l’histoire ».

La productrice Margery Bone (série Mood) se montre déjà très enthousiaste sur cette future collaboration. « Nous sommes ravis de travailler à nouveau avec l’immense talent de Peter Moffat. » déclare-t-elle, avant d’ajouter « Porter à l’écran le livre brillant et méticuleusement documenté de Jonathan Freedland est un honneur pour nous tous. »

Reste plus qu’à connaitre le reste de l’équipe, et bien sûr la date de sortie de la série.

Timothée Giret