L’actrice américaine de L’Arnaqueur et de Carrie au Bal du Diable, trois fois nommée aux Oscars, est décédée ce 14 octobre à Los Angeles.

Piper Laurie (1932-2023), de son vrai nom Rosetta Jacobs, aura impacté les consciences cinéphiles par quelques seconds rôles des plus marquants. Sa carrière débute à dix-sept ans dans des productions Universal.

Dans son premier film, Louisa (1950), elle joue notamment la fille de Ronald Reagan. Au cours de cette décennie, elle partage l’écran avec Rock Hudson, Douglas Sirk ou encore Robert Wise. Elle quitte ensuite quelque temps la Californie pour s’installer à New York.

Elle revient au cinéma pour L’Arnaqueur de Robert Rossen (1961) dans lequel elle interprète une dame alcoolique de qui s’éprend Paul Newman. Elle récolte sa première nomination aux Oscars. Ce drame précède une pause de quinze ans sans apparition à l’écran où elle s’éloigne pour vivre dans une ferme avec son mari, le critique de cinéma Joseph Morgenstern.

C’est ensuite Brian de Palma qui lui donne son rôle le plus célèbre et qui lui vaut sa seconde nomination : Margaret, la fanatique et tyrannique mère de Carrie White, interprétée par Sissy Spacek, dans Carrie au Bal du Diable (1976). Ce personnage effrayant donne un second souffle à sa carrière, d’autant plus que la télévision la courtise désormais.

Le reste de sa carrière lui offre plusieurs rôles dans des longs-métrages, des téléfilms et des séries télévisée. Dans le téléfilm The Bunker (1981), elle interprète Mme Goebbels face à un Anthony Hopkins grimé en Adolf Hitler.

Sur grand écran, elle reçoit sa troisième nomination pour le drame Les Enfants du Silence de Randa Haines (1986). Elle y joue à nouveau une figure maternelle, cette fois d’une jeune femme internée qui refuse de parler (Marlee Matlin).

À la télévision, elle fait quelques apparitions furtives où elle incarne, entre autres, la mère du Dr. Doug Ross alias George Clooney dans la série médicale Urgences (1994-2009).

Mais c’est surtout son rôle de la retorse Catherine Packard Martell dans les deux saisons de Twin Peaks (1990-1991) qui marque les esprits. On raconte que David Lynch fut tellement séduit par son jeu qu’il fit revenir son personnage que l’on croyait mort à la fin de la saison 1 en imaginant que Catherine est secrètement toujours en vie, déguisée en gangster japonais. Ce rôle lui permet de remporter un Golden Globe du meilleur second rôle féminin.

Par la suite, elle enchaîne des rôles dans Trauma de Dario Argento (1993), The Faculty de Robert Rodriguez (1998) et Hounddog de Deborah Kampmeier (2007) où elle est la grand-mère d’une Dakota Fanning victime de violences sexuelles.

Piper Laurie meurt de vieillesse à 91 ans le 14 octobre 2023, laissant derrière elle une fille, Anne Grace, et une poignée de mémorables moments de cinéma et de télévision.

Arthur Castille