Synopsis : Carole et Alex sont deux voleuses de génie, et meilleures amies depuis toujours. Sous la coupe de Marraine depuis des années, elles rêvent d’être libres. Avec l’aide de Sam, une championne de moto, elles se lancent dans une ultime aventure pour s’affranchir de cette vie de cavale.

♥♥♥ ♥♥

Avec une filmographie toujours plus étonnante, portée par un fil conducteur souvent féministe, Mélanie Laurent se diversifie une nouvelle fois avec Voleuses. Après un dernier long métrage qui mettait en avant la sororité dans un drame historique, Le Bal des Folles, (2021) la thématique frappe encore aujourd’hui, sous une forme plus légère de comédie d’action sur Netflix. Mélanie Laurent interpelait déjà avec son changement de ton en réalisant Galveston en 2018, un thriller américain noir et fiévreux. En cassant les stéréotypes de genre, la réalisatrice montre un regard féminin dans des genres, habituellement réservés aux réalisateurs. Un trio de femmes braqueuses, interprétées par Mélanie Laurent elle-même, Adèle Exarchopoulos et Manon Bresh, toutes extrêmement douées, sont sous l’autorité de Maraine, (Isabelle Adjani), véritable bourreau dangereux qui refuse de les laisser prendre leur retraite et donc leur liberté. Ce duo de choc qui deviendra trio, manie les armes de précision, conduit des quads et met K.O. les hommes dans des combats aux corps à corps, tout en rêvant pourtant d’une vie paisible et saine. Mélanie Laurent, dans l’écriture de ce scénario rocambolesque, ne se débarrasse pas pour autant de certains clichés du genre. Alex, est une jeune femme brute de décoffrage, très attachée à Santos, son lapin, ne sachant pas détourner son regard du moindre homme qui croise son chemin. Sam n’est pas plus qu’une pilote de Formule 1 talentueuse qui se retrouve dénuée de toute autre compétence en présence de ces deux acolytes.

Si l’on peut regretter le manque de profondeur de ces deux personnages qui occupent la majorité du temps d’écran, l’énorme cliché de Maraine, pure matrone méchante et intouchable, ou presque, est peut-être celui que l’on accepte plus volontiers. Seule Carole, portée par Mélanie Laurent, semble être un personnage un peu plus consistant et nuancé. En inversant la tendance en matière de genre, la réalisatrice révèle des éléments antithétiques, perturbant sa démarche féministe au sens d’égalitaire. Notamment dans une réplique de l’apprentie braqueuse, Sam, qui rétorque fièrement «Je suis une femme, je sais faire plusieurs choses en même temps.».

Toutefois, il faut saluer les efforts de mise en scène qui emportent le spectateur dans un univers quelque peu futuriste où des gadgets permettent de survoler les canopées et les fleuves et où les forêts ouvrent des portes invisibles. La réalisatrice emprunte généreusement les codes du film d’action en les détournant vers un point de vue féminin. En dehors de leurs missions de braquage, où elles sont bien plus fortes que les hommes, elles demeurent des êtres féminins avec les demandes que cela implique ; de l’achat de tampons dans un supermarché au fait de tomber enceinte et de prendre la bonne décision.



S’il est possible de sentir une certaine déception dans la démarche scénaristique qui annonçait un bouleversement des stéréotypes, l’aspect prioritaire du divertissement est néanmoins réussi. Le rythme effréné des scènes d’action et le dosage d’adrénaline, accompagnés d’une photographie léchée et de plans grandioses, permettent de passer un bon moment.

Eugénie Kelenn