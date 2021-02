Le film de science-fiction réalisé par Alexandre Aja, avec Mélanie Laurent, devrait sortir sur Netflix ce printemps. Les premières images sont disponibles.

Une jeune femme se réveille et se retrouve prisonnière d’une capsule de cryogénisation. Elle ne sait plus qui elle est ni comment elle s’est retrouvée là. Il va lui falloir fouiller profondément dans sa mémoire pour tenter de sortir de ce cauchemar, avant que l’oxygène ne commence à manquer.

Voilà donc le pitch du nouveau film d’Alexandre Aja. On y retrouve le thème du huis clos déjà présent dans son dernier film, Crawl, où un père et sa fille se retrouvaient bloqués dans une maison inondée et truffée de crocodiles. Mais cette fois, les claustrophobes vont être encore bien plus mis à l’épreuve. Le scénario d’Oxygène évoque directement Buried de Rodrigo Cortès avec Ryan Reynolds.

Une influence tout à fait admise par Aja, comme il le précise dans une interview récente accordée à Collider. « Buried est clairement une de ces expériences de cinéma où on se dit « mais pourquoi je n’y ai pas pensé avant ? ». Oxygène commence d’une façon similaire puis prend un tournant plus émotionnel et post-apocalyptique. ».

Le scénario, écrit par Christie LeBlanc, faisait partie de la fameuse black list d’Hollywood, qui comprend les scripts non-tournés les plus convoités par les producteurs. Aja en est tombé amoureux. Originellement, il s’agissait de tourner le film aux États-Unis, avec Noomi Rapace comme actrice principale.

Finalement, le film s’est déroulé l’été dernier à Paris, en langue française. Un privilège consenti par Netflix, producteur et distributeur international. Le casting devient donc 100% hexagonal, Mélanie Laurent interprétant le personnage principal. À ses côtés, on retrouve Mathieu Amalric et Malik Zidi.

Le tournage a eu lieu entre les deux vagues de confinement. La concordance entre le scénario et l’actualité est ce qui a poussé Aja à le réaliser. « J’étais supposé seulement produire pendant que je dirigeais un autre projet, mais quand le Covid a frappé, la production en a pris un coup et j’ai eu l’opportunité de réaliser Oxygène. Ce qui m’a convaincu, c’est que le film ressemblait étrangement à ce que nous avons traversé avec le confinement, le besoin de respirer, de s’évader. ».

De fait, ces premières images de Mélanie Laurent, coincée dans un cercueil high-tech, font ressentir toute l’oppression d’une vie sous cloche. Pourra-t-elle survivre et s’échapper ? Réponse ce printemps sur Netflix.

Raphaël Mussard