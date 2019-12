Parmi les projets de la plateforme figure une série sur la création du service de streaming musical Spotify, pilotée par le showrunner de la fiction suédoise Quickland.

La nouvelle a de quoi surprendre. Et pourtant, l’une des prochaines fictions Netflix sera bien consacrée à la création de Spotify. Il s’agira d’une série limitée retraçant les origines de la start-up suédoise, devenue l’un des services de streaming musical les plus utilisés au monde. Un comble pour les deux plateformes qui figurent parmi les applications les plus utilisées sur tablettes et smartphones.

Selon Variety, le programme qui n’a pas encore de titre sera adapté du livre Spotify Untold de Sven Carlsson et Jonas Leijonhufvud, journalistes d’affaires à Dagens Industri, une entreprise suédoise. Réalisée par Per-Olav Sørensen (Quicksand), la série suivra le parcours de Daniel Ek, jeune entrepreneur devenu PDG de Spotify, et de son partenaire Martin Lorentzon, qui ont révolutionné l’industrie musicale alors occupée à lutter contre le piratage, en proposant un mode de consommation radicalement différent, celui d’une écoute continue et légale en ligne.

À l’instar de The Social Network pour Mark Zuckerberg et Facebook, Netflix a également précisé que la fiction sera axée sur les valeurs portées par cette l’ascension fulgurante du duo d’entrepreneurs, « les convictions fermes, la volonté inébranlable, et les grands rêves peuvent aider les petits joueurs à remettre en question le statu quo », a notamment fait savoir la plateforme.

Disponible en langue anglaise et suédoise, la série sera produite par Yellow Bird, filiale britannique du groupe de production européen Banijay. Sørensen, également derrière la série suédoise Netflix Quickland, confiait déjà en août son impatience de porter l’histoire à l’écran l’expérience de ces Suédois qui « ont changé l’industrie de la musique pour toujours ». Une aventure qu’il qualifie de « conte de fées en cours dans l’histoire moderne ».

Un véritable « challenge » pour le showrunner, qui explique la difficulté d’adapter l’histoire d’une plateforme qui continue d’évoluer. La date de diffusion n’a pas encore été annoncée.

Joanna Wadel