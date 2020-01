Katey Sagal va camper une avocate avide de justice inspirée d’Erin Brockovich dans Rebel, série écrite et produite par Krista Vernoff (Grey’s Anatomy) pour ABC.

L’actrice californienne de 66 ans, connue pour son rôle de Peggy Bundy dans la sitcom Mariés, deux enfants, et celui de la matriarche Gemma Teller Morrow dans Sons of Anarchy, va de nouveau camper un personnage de premier plan dans une série.

Selon une information relayée par Deadline, Katey Sagal prêtera ses traits à une Erin Brokovich moderne dans Rebel, la nouvelle fiction dramatique de la réalisatrice de Grey’s Anatomy, Krista Vernoff.

Distribué par ABC, le programme dont un pilote a été commandé en octobre 2019 sera centré sur Annie « Rebel » Bello, une avocate « drôle, désordonnée, brillante et intrépide », impliquée dans les causes qu’elle défend. Une héroïne inspirée de l’expérience d’Erin Bockovich, militante autodidacte devenue adjointe juridique. La vie de la jeune femme a fait l’objet du film de Steven Soderbergh et Susannah Grant qui porte son nom. L’actrice Julia Roberts interprétait son rôle dans le long-métrage sorti en 2000 et pour lequel elle a remporté l’Oscar.

C’est donc Katey Sagal qui succède à la star hollywoodienne dans la peau de la justicière. Tout comme les deux autres séries auxquelles elle contribue, Grey’s Anatomy et son dérivé Station 19, Rebel sera écrite et coproduite par Krista Vernoff. En prenant les commandes de ces programmes phares, la scénariste est devenue l’une des autrices les plus importantes de la chaîne américaine. Elle et son époux Alexandre Schmitt ont d’ailleurs signé un contrat avec le studio, et produisent conjointement les programmes via leur société Trip The Light Productions.

Quant à Sagal, la comédienne a fait les beaux jours des productions ABC Studios telle que la sitcom The Conners, spin-off de la série Roseanne annulée brutalement en 2018. Toutefois, son éventuel départ n’a pas encore été annoncé.