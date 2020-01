Mad Max, Rocky, Autant en emporte le vent, ou encore James Bond pourraient se retrouver au menu de Netflix ou d’Apple TV. Les leaders de la vidéo à la demande sont en discussions pour racheter le contenu du mythique studio.

James Bond et Rocky, bientôt sur Netflix ? L’hypothèse est à envisager. Car après le rachat de la Fox par Disney, et la collaboration d’HBO et WarnerMedia pour HBO Max, un autre studio fondateur d’Hollywood pourrait entrer la danse de la fusion, et donc vendre certaines de ses franchises aux plateformes de SVOD.

Il s’agit de Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), qui selon un rapport de CNBC relayé par Collider, serait en pourparlers avec plusieurs grandes sociétés, dont Apple TV et Netflix, pour trouver un acquéreur. Un achat qui s’avérerait très lucratif, puisqu’en plus de grands classiques du cinéma, et de films cultes comme Rocky, James Bond ou Mad Max, la MGM produit des séries telles que The Handmaid’s Tale, distribuée par Hulu.

Difficile cependant de savoir à quoi ressemblerait le catalogue de ces géants du streaming si l’un d’entre-eux rachetait le studio et son fauve rugissant, logo mythique de l’entreprise quasi-centenaire. Qui aurait quoi, et pour combien de temps ?

Le média rappelle que les multiples fusions transforment le paysage médiatique et laissent sur le bas-côté certaines grandes maisons de production, au profit de plus petits studios bien plus rentables. Parmi les perdants qui n’ont pas encore fait affaire, Collider cite Lionsgate, dont le récent À couteaux tirés pourrait bien être convoité par Amazon ou Hulu.

Concernant la Metro-Goldwyn-Mayer, l’offre évoquée récemment s’élèverait déjà à 10 milliards de dollars. Une belle somme pour des productions prisées du grand public, qui constituent une part de l’Histoire du cinéma. À quelques années de ses cent ans, le célèbre studio fondé en 1924 par l’homme d’affaires new-yorkais Marcus Leow ne devrait pas avoir de peine à trouver un repreneur. Mais qui aura la part du lion ? Réponse prochainement.