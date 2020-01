Le géant du streaming va accueillir l’essentiel des longs-métrages du Studio Ghibli. Les chefs-d’œuvre de l’animation japonaise seront disponibles à partir du 1er février prochain, et sortiront sur trois mois.

Voilà plusieurs semaines que la plateforme prépare son annonce. Et pour cause, alors que nombre d’abonnés européens reprochent régulièrement au service de les délaisser, en n’ajoutant pas les programmes qu’ils désirent y trouver, ce dernier vient de frapper fort en proposant, dès février, trois salves de films d’animation Ghibli, jusqu’à rassembler la collection complète.

Une nouvelle annoncée ce lundi 20 janvier dans la matinée, et qui n’a pas tardé à se retrouver en Top Tweet, commentée par la communauté cinéphile du réseau et les médias. À compter du 1er février 2020, la plateforme française affirme donc qu’elle sortira 7 films chaque premier jour du mois jusqu’en avril. Trois vagues de magnifiques longs-métrages du Studio Ghibli, fondé en 1985 par les talentueux Hayao Miyazaki et Isao Takahata.

La première (à compter du 1er février) comprendra Le château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Souvenirs goutte à goutte, Porco Rosso, Je peux entendre l’océan, Les Contes de Terremer.

La seconde, dès le 1er mars, Nausicaä de la vallée du vent, Princesse Mononoké, Mes voisins les Yamadas, Le Voyage de Chihiro, Le Royaume des chats, Arrietty, le petit monde des chapardeurs, Le conte de la princesse Kaguya.

Et la troisième et dernière, le 1er avril, Pompoko, Si tu tends l’oreille, Le château ambulant, Ponyo sur la falaise, La colline aux coquelicots, Le vent se lève, Souvenirs de Marnie. À noter que le tragique Tombeau des Lucioles figure déjà dans le catalogue du géant du streaming.

Un cadeau livré par ordre chronologique de sortie des vingt-et-une pépites de l’animation japonaise, concentrées de poésie, de folklore et d’onirisme nippons, servies par un imaginaire graphique enchanteur et foisonnant. De quoi contenter les amateurs de drames, de fantaisie, de contes et autres genres, systématiquement abordés de manière unique et touchante par les formidables créateurs du studio.

Seul, à plusieurs, ou en famille, on vous invite donc à redécouvrir ces grands classiques dans les trois prochains mois, en attendant de profiter du nouveau métrage du maître Miyazaki, Kimitachi wa dô ikiru ka (traduisible par « Comment vivez-vous ? »), dont la date de sortie n’a pas encore été annoncée.