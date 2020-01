La série britannique qui explore de manière décomplexée la sexualité des jeunes s’apprête à faire son grand retour sur Netflix avec de nouveaux épisodes.

Nouvelle année, nouveaux défis pour les étudiants de Sex Education. La fiction hilarante de Laurie Nunn avait fait forte impression pour sa première saison sur Netflix, centrée sur Otis (Asa Butterfield), fils d’une sexologue (Gillian Anderson) et ado « puceau », ainsi que Maeve (Emma Mackey), une jeune lycéenne en pleine rébellion, tous deux à la tête d’un groupe de thérapie sexuelle amateur qu’ils mettent en place au sein de leur lycée, situé dans le patelin anglais de Moordale.

Éric (Ncuti Gatwa), Otis, Maeve et les autres font donc leur rentrée, après les événements de la saison passée, toujours confrontés aux problèmes de leurs camarades : éjaculation précoce, morpions et autres réjouissances qui préoccupent le bahut font leur come-back. Jean, la mère d’Otis, devrait également venir mettre son grain de sel dans l’affaire puisque celle-ci donne à présent des cours d’éducation sexuelle au lycée, au grand dam de son fils qui cherche à s’éloigner de son influence.

À peine un an après les huit premiers épisodes de cette irrésistible comédie tournée en Angleterre et dans une université traditionnelle du Sud du Pays de Galle, la saison 2 va bientôt débarquer sur la plateforme, confrontant les adolescents à une épidémie de chlamydia. Le trailer mis en ligne le 7 janvier témoigne de la teneur de cette seconde salve d’épisodes, fidèle à la première : remarques bien pensées, situations cocasses et une bienveillance envers les protagonistes qui évite le voyeurisme pour aborder la sexualité avec une douce ironie.

À contrario d’Elite, autre fiction Netflix du moment qui glamourise les relations toxiques et abusives entre étudiants espagnols privilégiés, perçues comme une conséquence cynique des péchés de leurs parents. Mais l’ombre des Liaisons Dangereuses ne plane en rien sur Sex Education, dont la visée est pédagogique et progressiste.

Louée pour aborder la psychologie du sexe avec pertinence, une dimension souvent oubliée, et pourtant essentielle lorsqu’il est question de sexualité, la série promet encore de bousculer les complexes et les idées reçues dès le 17 janvier prochain. À surveiller de près.