L’acteur américain a récemment confié qu’il serait prêt à se glisser dans la peau verte du Mask, à condition qu’un « visionnaire » soit derrière la caméra.

Devenue l’une des performances les plus populaires de Jim Carrey, The Mask de Chuck Russell, sorti en 1994, fêtera ses vingt-six ans en octobre 2020. Malgré ce délai, et une suite dispensable intitulée Le Fils du Mask en 2005, l’acteur prochainement à l’affiche du film Sonic en tant que Robotnik, s’est vu poser une question des plus inattendues.

En pleine promotion du long-métrage d’animation dans lequel il incarne le super-méchant moustachu et antagoniste du hérisson à la vitesse fulgurante, le site Comicbook a pu glisser quelques mots à Jim Carrey concernant son retour derrière le masque vert pour une éventuelle suite.

Loin de se dérober, l’interprète d’Ace Ventura et de Bruce tout-puissant a laissé entendre qu’il reprendrait volontiers son rôle exubérant, si toutefois les conditions étaient réunies : « Je ne réfléchis pas en termes de suites et ce genre de choses (…) Pour ce qui est de The Mask, en ce qui me concerne, je pense que cela dépendra du réalisateur. (…) Je ne veux pas le faire simplement pour le faire. Mais je le ferais uniquement si c’est avec un metteur en scène fou et visionnaire. C’est sûr. », a confié ce dernier.

Adapté des comic books de Mike Richardson, fondateur de la maison Dark Horse Comics (300, Hellboy, Umbrella Academy), The Mask raconte les péripéties d’un héros lambda qui, lorsqu’il porte un mystérieux masque trouvé par hasard, se transforme en un personnage cartoonisé doté d’une grosse tête verte, d’un sourire démesuré, et de facultés exceptionnelles. À tel point que dans la B.D, l’alter-ego fait parfois équipe avec de grandes figures de DC telles que le Joker, ou encore Batman.

Au cinéma, Stanley Ipkiss, employé de banque malchanceux héritant de l’artefact en bois, était campé par l’énergique Jim Carrey, aux côtés de la jeune Cameron Diaz. L’impressionnante verve de l’acteur, survolté en queue de pie jaune canari avait fait le sel de la version de Russell, qui bien qu’éloignée de la violence des comics, reste à ce jour une référence du cinéma des années 1990.

Récemment, Mike Richardson interrogé par Forbes avait confirmé son envie de développer un reboot, en confiant le rôle du Mask à une femme : « J’aimerais que l’on puisse trouver une actrice capable de transcrire l’humour du personnage par une performance physique. J’en ai bien une en tête, mais je ne donnerais pas son nom pour le moment. Il va falloir être très persuasifs pour la convaincre… Mais on verra bien. », avait-il lancé.

Dark Horse Comics ayant conclu un partenariat avec Netflix, il est fort probable que cette nouvelle adaptation voit le jour sur la plateforme. Mais avec ou sans Jim Carrey ? Reste à trouver un candidat assez « fou et visionnaire » pour porter le projet.