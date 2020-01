Le film d’horreur de 1982, remake de La chose d’un autre monde (1952), lui-même adapté de la nouvelle de John Campbell, va avoir droit à une version cinéma directement inspirée d’un texte non-publié de son auteur. Ce nouvel opus sera développé par Blumhouse et Universal.

Le monstre métamorphe est de retour. Alors qu’à sa sortie en 1982, The Thing de John Carpenter a subi un échec au box-office, le thriller horrifique porté par Kurt Russell a connu une reconnaissance tardive, jusqu’à devenir heureusement un culte du genre.

Et s’il figure aujourd’hui parmi les opus les plus appréciés de la filmographie du cinéaste, le film était déjà un remake de La chose d’un autre monde (The Thing from Another World) de Christian Nyby et Howard Hawks, sorti en 1952. Pour ceux qui l’ignorent encore, l’histoire d’une créature extraterrestre découverte en Antarctique, capable de prendre la forme de tout être vivant, est inspirée de la nouvelle Who Goes There ? de John Campbell, parue en 1938.

Mais après ces deux adaptations, et un prequel au film de John Carpenter signé par Matthijs van Heijningen Jr. en 2011, il semblerait que l’œuvre fasse prochainement son retour dans les salles obscures. C’est du moins ce qu’affirme Bloody Disgusting, qui annonçait ce 27 janvier le développement en cours d’une nouvelle version par le studio Blumhouse et Universal.

Selon les informations du site, il s’agirait non pas d’un simple remake, mais bien de l’adaptation inédite de la copie originale de la nouvelle, Frozen Hell, découverte par l’écrivain John Betencourt en 2018. Un premier jet plus fourni que le texte publié, que Campbell avait été contraint de réduire pour l’édition finale. L’intérêt de porter à l’écran ce nouveau récit résiderait dans l’approfondissement de l’histoire des personnages et du contexte, beaucoup plus étoffés que dans le livre de 1938.

Concernant le détail du scénario, qui demeure secret, Alan Donnes, le producteur du futur long-métrage, a publié un post Facebook vendredi 24 janvier, livrant quelques pistes sur l’éventuel contenu du film. Cité par Bloody Disgusting, le message original a depuis été supprimé de la page de son auteur : « Je suis le producteur exécutif du remake de The Thing, mais avec des chapitres additionnels du roman de John Campbell, Frozen Hell, qui avait disparu depuis des années et des années. Maintenant, pour la première fois, la version intégrale sera sur grand écran. Le nouveau film inclura le meilleur [de la toute première adaptation de 1951], celle du classique de John Carpenter et les deux livres, Frozen Hell et La Chose d’un autre monde. », expliquait alors Donnes.

Par ailleurs, ce dernier et John Betencourt avaient au préalable lancé un Kickstarter afin de financer l’édition littéraire de la version étendue. Plateforme sur laquelle ils ont annoncé la validation du projet, pour une adaptation « intégrale » inspirée des différents films au cinéma, et dont la date de sortie reste encore inconnue.

Trailer (film de 1982)

Trailer (film de 1952)