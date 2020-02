Le dramaturge britannique derrière Bons baisers de Bruges et Three Billboards se lance dans un nouveau film sur la fin calamiteuse d’une amitié, produit par Searchlight Pictures et Film4.

Trois ans après son succès oscarisé en 2018, Three Billboards : Les Panneaux de la Vengeance (Meilleur actrice pour Frances McDormand et Meilleur second rôle pour Sam Rockwell), le cinéaste et dramaturge anglo-irlandais revient avec un projet inédit dont il pilotera le scénario, à nouveau produit par Searchlight Pictures.

Celui à qui l’on doit l’excellent Bons baisers de Bruges, – son premier long-métrage – et 7 Psychopathes n’a pas encore annoncé le titre de ce film, qui selon les détails révélés par Variety, sera centré sur une amitié qui tourne mal. Le scénario devrait en effet narrer la fin soudaine d’une relation de longue date entre deux amis, se trouvant sur une île au large des côtes irlandaises. Une rupture entraînant des conséquences fâcheuses pour le duo.

La production du film assurée par Searchlight, ainsi que Graham Broadbent et Peter Czernin via Blueprint (Three Billboards, Emma), devrait débuter cette année. Le métrage, dont le casting n’est pas encore finalisé, sera distribué par la chaîne britannique Film4, qui a soutenu McDonagh depuis ses débuts, en diffusant notamment son court-métrage oscarisé en 2005, Six Shooter. Le réalisateur se chargera de l’écriture, et de la mise en scène de sa nouvelle fiction.

Mais avant que le tournage ne débute, Martin McDonagh fera ses premiers pas sur les planches de Broadway dès le 19 mars, avec sa septième pièce, Hangmen (Les Bourreaux), consacrée au second meilleur bourreau du Royaume-Uni confronté à l’abolition de la pendaison. Une œuvre dite « corrosive », acclamée en 2015 lors de sa présentation en première mondiale au Royal Court Theatre de Londres.