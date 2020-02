Dans cette production HBO inspirée d’un article de presse, Hugh Jackman incarne Franck Tassone, un influent directeur d’école dont les détournements de fonds seront révélés par une étudiante journaliste en herbe.

Hugh Jackman dans un rôle à contre-emploi, un pitch inspiré de faits réels relatés dans un article du New-York Magazine et un casting constitué de Ray Romano (The Irishman) et Alex Wolff (Heredité). La nouvelle production HBO Bad Education distribuée par OCS en France a déjà de nombreux atouts.

Le film de Cory Finley (Pur-Sang) présenté au Festival de Toronto et encensé par une partie de la critique américaine se dévoile davantage dans une bande-annonce rythmée par du Vivaldi.

On y voit l’ancien interprète de Logan alias Wolverine méconnaissable dans la peau de Franck Tassone, surintendant véreux à la tête de plusieurs établissements scolaires du district Roslyn de Long Island, une personnalité appréciée de tous. À ses côtés, son homologue Pam Guckin, campée par Allison Janney (Moi, Tonya).

Mais le directeur new-yorkais et ses magouilles seront percés à jour au début des années 2000 par le travail d’une élève apprentie journaliste, après que ce dernier a fait un écart dévoilant ses détournements de fonds. Dix ans d’illégalité sont alors découverts par la jeune femme en fouillant dans les dépenses de Tassone, qui mets au point un laborieux système de camouflage pour tenter de la contrer.

Tiré de l’article de Robert Kolker – auteur de Lost Girls – publié en 2004, le scénario a été écrit par Mike Makowsky (Seuls sur Terre), ancien élève de Tassone à l’époque de l’affaire. Le premier teaser du film donne un avant-goût prometteur de la performance de Jackman, peu avenant et cynique à souhait.

Bad Education sera diffusé par HBO le 25 avril prochain, et par OCS dans l’Hexagone.