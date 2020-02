Le cinéaste porté sur les biopics musicaux a confié son intention d’adapter au cinéma l’histoire du groupe The Clash, rival des Sex Pistols.

Après Queen (Bohemian Rhapsody) et Elton John (Rocketman), Dexter Fletcher envisage de compléter ses biopics dédiés aux icônes de la musique britannique. Mais pas pour tout de suite. En effet, le réalisateur, qui foulait ce 2 février le tapis rouge des BAFTA Awards pour représenter son film Rocketman, – nommé comme Meilleur film britannique, Meilleur acteur pour Taron Egerton, Meilleur maquillage et Meilleur son – s’est confié à NME sur un éventuel long-métrage consacré au groupe The Clash.

Et pour ceux qui ne sauraient pas de qui il s’agit, les musiciens londoniens, actifs entre 1976 et 1986, sont à l’origine des titres Should I Stay or Should I Go et London Calling. Un monument de la musique punk, contemporain et rival des Sex Pistols, dont les paroles critiquaient la société, sans pour autant se faire nihilistes, contrairement à celles de nombreux artistes du mouvement. Leur histoire mouvementée faite de concerts endiablés, d’arrestations pour vandalisme, de prises de position antimonarchistes, anti-culture de masse, et de tension internes – qui aboutiront à la séparation du groupe – devrait faire le sel du futur film.

Mais Fletcher ne souhaite pas précipiter les choses et s’enfermer dans un seul et même registre : « Ils ont fait leur propre film il y a de nombreuses années mais cela pourrait être intéressant », a-t-il rappelé, cité par Rock & Folk. Et d’ajouter « Peut-être dans 10 ans – The Clash sera toujours là. Ça va être génial. ». Les plus curieux devront donc s’armer de patience avant de voir The Clash revisité par Fletcher sur grand écran.

Rude Boy, film documentaire de Jack Hazan et David Mingay sur et avec The Clash, est sorti en 1980. En 2016, London Town, fiction inspirée de la vie de Joe Strummer, chanteur de The Clash, signée Derrick Borte, avec Tom Hughes et Jonathan Rhys-Meyers, a vu le jour. Par ailleurs, plusieurs membres du groupe étaient apparus en 1983 dans La Valse des pantins de Martin Scorsese, avec Robert De Niro.

Quant à Dexter Fletcher, le cinéaste – qui a également évoqué un possible biopic sur George Michael – devrait prendre la barre d’un tout autre projet ; le troisième volet des films Sherlock Holmes, avec Robert Downey Jr., repoussé à 2021. Il succède ainsi à Guy Ritchie, à la tête de la licence depuis 2010.