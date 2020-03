La chaîne américaine Showtime vient de commander le pilot d’une série adaptée du film de Paul Schrader, American Gigolo. Jon Bernthal est pressenti pour reprendre le rôle principal, campé par Richard Gere en 1980.

Le projet de série tirée du film culte de 1980 fait un bond en avant fulgurant. Émise depuis 2014 par le producteur Jerry Bruckheimer, l’idée de créer un programme autour du long-métrage porté par Richard Gere n’avait pas abouti, faute de soutien.

Mais selon Deadline, Showtime serait désormais prêt à donner sa chance à la production, en commandant un pilot porté par l’acteur Jon Bernthal.

Un curieux choix de prime abord, puisque ce dernier s’est jusqu’ici fait remarquer pour ses rôles de brutes dans les séries The Walking Dead et The Punisher, une image musclée qui ne colle pas vraiment avec celle d’un séducteur en chemise. Mais étant donné le potentiel de l’interprète, la proposition risque d’être intéressante. Par ailleurs, les adeptes de Ray Donovan vont pouvoir se réjouir, puisque c’est David Hollander, le showrunner de la série brutalement annulée par Showtime, qui sera derrière la caméra et à l’écriture.

Toutefois, le site américain indique qu’il ne s’agira pas d’une relecture classique d’American Gigolo, reprenant la trame du film original de Paul Schrader, dans lequel Julian Kay (Gere), un jeune gigolo prisé de Los Angeles, se retrouve impliqué dans une affaire de meurtre lorsque l’une de ses riches clientes se fait mystérieusement assassiner. Un complot qui l’entraîne en prison.

La nouvelle fiction devrait prendre la suite du dénouement de 1980, en narrant la sortie de prison de Kay après qu’il a purgé une peine de dix-huit ans. Ce dernier tentera de réintégrer l’industrie du sexe, tout en cherchant à faire éclater la vérité sur les responsables de son incarcération. Un changement qui justifie davantage la présence de Bernthal au casting.

Gary Levine, coprésident de la chaîne, explique : « American Gigolo […] offre une plongée dans les eaux tumultueuses des relations et de la sexualité en 2020 ». Une version qui s’accompagne donc d’un regard actualisé sur les thématiques abordées il y a quarante ans. Un projet à suivre. Cependant, la production du pilot n’ayant pas encore débuté, la série ne devrait pas voir le jour avant 2021.