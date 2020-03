La réouverture de l’enquête permet à cinq épisodes d’une minisérie HBO d’apporter un regard neuf sur les crimes commis à la fin des années 1970 sur de jeunes Afro-Américains d’Atlanta. L’affaire a inspiré la série Mindhunter.

Au cœur de la dernière saison de Mindhunter, la série de meurtres de jeunes Afro-Américains qui a plongé Atlanta dans la peur – environ 30 victimes – dans les années 70 et 80 va faire l’objet d’un documentaire de cinq épisodes. Alors que l’enquête était au point mort depuis quarante ans, le coup de projecteur apporté sur ces événements par la série de David Fincher aura eu l’avantage de faire rouvrir le dossier au printemps 2019.

La chaîne HBO développe à présent un programme documentaire en cinq parties, qui retracera l’histoire de ces enlèvements et meurtres perpétrés durant près de deux ans sur des adolescents et de jeunes adultes Noirs américains. Intitulé Atlanta’s Missing and Murdered : The Lost Children, la série reviendra également sur l’inculpation de Wayne Williams, 23 ans à l’époque des faits, et sur l’empressement des autorités pour clore l’affaire. Des éléments abordés par Fincher, sans qu’aucune réponse concrète ne soit apportée en fin de saison.

Selon les informations dont dispose IndieWire, le documentaire s’appuiera sur de nombreuses sources et archives pour apporter un éclairage inédit sur ces faits divers, mettant en lumière de nouvelles preuves à mesure que l’enquête progressera.

Accablé par la découverte de fibres provenant de son domicile et de sa voiture sur les corps d’adultes, Williams avait été inculpé en 1981, sans qu’aucune autre preuve ne vienne justifier son implication dans les meurtres d’enfants, dont les familles attendent encore des réponses.

Grâce à l’aura de Mindhunter, le maire actuel d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, et le chef de la police, Erika Shields, ont fait part de leur intention de vérifier à nouveau les preuves concernant les plus jeunes victimes, à la lumière des nouvelles technologies dont disposent les services aujourd’hui. Leur objectif est simple : « [Nous espérons] leur faire savoir que nous avons fait tout ce que nous pouvions […]. Pour nous assurer que leurs souvenirs ne sont pas oubliés, et […] pour faire savoir au monde que les vies noires comptent », a déclaré Bottoms.

Découvrez le trailer de la série, diffusée à partir de 5 avril prochain.