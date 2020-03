L’incendie qui a ravagé le toit de la Cathédrale Notre-Dame de Paris va être adapté en série. Le programme développé par les sociétés Pathé et Vendôme Production, retracera le cours de l’événement à la manière de Chernobyl.

Le dramatique incendie survenu le 15 avril 2019, qui avait coûté la flèche de Viollet-le-Duc, et la charpente datant du XIIIe siècle à l’édifice mythique de la capitale, va faire l’objet d’une fiction télévisée. Cette proposition portée de concert par Pathé et Vendôme, s’inspirera d’un article du New York Times sur le détail de l’affaire, qui pointait nombre de dysfonctionnements dans la gestion de ce regrettable incident, notamment le délai d’intervention, et la contamination au plomb de lotissements alentours par les fumées.

Il ne faut cependant pas s’attendre à une production franco-française, puisque selon les informations divulguées par Variety, la série sera principalement tournée en langue anglaise, et un réalisateur britannique, dont le nom reste encore inconnu, serait convoité pour piloter le projet.

Philippe Rousselet (Les femmes du 6e étage, La famille Bélier), à la tête de Vendôme Production, a confié à l’AFP sa motivation : « En lisant l’article, on s’est dit avec Pathé que ça ferait une série événementielle exceptionnelle, une série internationale étant donné l’ampleur du sujet ».

Le producteur français et son confrère Ardavan Safaee, président de Pathé, y voient l’occasion de s’inspirer du traitement d’envergure proposé par la minisérie Chernobyl, « C’est une inspiration dans la manière dont cet événement dramatique a été exploré, avec des points de vue multiples, des angles différents, et mené par des personnages forts qui ont joué un rôle important dans son déroulement. », a expliqué Safaee à l’agence de presse.

Les détails de cette future série restent encore troubles. Aucune chaîne ou réseau n’a encore acquis les droits de diffusion, et celle-ci ne devrait pas voir le jour avant 2021. Par ailleurs, le magazine souligne que Pathé et Vendôme sont associés sur un autre projet, Coda, le remake anglophone de La Famille Bélier.