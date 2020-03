L’adaptation du jeu phare, exclusif sur PlayStation, renaît de ses cendres après une longue traversée du désert, sous la bannière HBO. Il s’agira d’une série menée par Craig Mazin, à qui l’on doit la terrassante série Chernobyl.

Alors que tout espoir d’une quelconque adaptation semblait anéanti, le jeu The Last of Us va finalement être porté sur le petit écran. Le magazine The Hollywood Reporter a révélé ce 5 mars que derrière cet étonnant projet de la chaîne HBO, se cache ni plus ni moins que le scénariste de la minisérie à succès Chernobyl, Craig Mazin.

Qui de mieux, en effet, pour s’approprier l’intrigue du titre sorti en 2013 sur PS3, située dans un monde ravagé par une mystérieuse épidémie de champignons parasites, qui ont transformé la population en zombies ?

Sur cette base terrifiante inspirée d’un phénomène naturel touchant principalement les fourmis, Neil Druckmann, le créateur du jeu, avait brodé l’histoire de deux personnages que les joueurs incarnent le temps d’un éprouvant périple : Joel, un père de famille qui a tout perdu, et Ellie, une jeune fille éveillée, contraints de survivre dans ce cauchemar.

Doté de l’une des plus belles directions artistiques de son époque, – qui emprunte au cinéma – avec un réalisme haletant, une bande originale ponctuée par les accords de guitare mélancoliques de Gustavo Santaoalla, compositeur d’Iñárritu, et un mode de jeu immersif, The Last of Us s’est rapidement imposé comme une pépite du genre survival horrifique, initiant une tendance à l’hyperréalisme des titres PS4, dont Horizon Zero Dawn et le dernier God of War sont de brillants exemples.

Réédité sur PS4, et complété par un DLC développant le passé de Ellie, ainsi qu’un second volet annoncé par Sony pour mai 2020, le jeu devait bénéficier d’une version cinéma produite par Sam Raimi. Le long-métrage pour lequel l’actrice Maisie Williams (Game of Thrones) a un temps été évoquée, sera finalement avorté en 2016, à la suite d’un prétendu différend entre Druckmann et Sony. Il reparaît à présent entre les mains de HBO sous forme de série, qui devrait être produite par Carolyn Strauss (Game of Thrones, Chernobyl), et Evan Wells, le président de Naughty Dog, développeur du jeu.

Reste à déterminer qui seront les interprètes des fameux héros. Un sujet houleux qui avait fait débat à la sortie de l’œuvre. Comme le rappellent les fans sur les réseaux depuis la relance de l’adaptation, la ressemblance de l’actrice canadienne Ellen Page (X-Men, Inception, Umbrella Academy) avec la jeune Ellie a donné lieu à une polémique, l’artiste étant à cette période déjà engagée dans le jeu Beyond : Two Souls, prêtant ses traits juvéniles à l’héroïne. Le rapprochement de son visage avec celui de l’adolescente conçue par Naughty Dog n’avait guère amusé la star, contraignant le développeur à modifier l’apparence du personnage pour la version finale.

Les adeptes du premier volet suggèrent également que la doubleuse de Ellie, Ashley Johnson, reprenne le rôle. Cependant, Page comme Johnson ont déjà plus de trente ans, tandis que le modèle, lui, est âgé d’à peine 14 ans. Quant au renfrogné Joel, le nom de Hugh Jackman plane depuis plusieurs heures. Mais le casting n’est pas encore composé.

Le scénario du programme – auquel Neil Druckmann devrait prendre part – reprendra la trame de 2013, incluant sans doute quelques nouveaux éléments propres à The Last of Us Part II, disponible en rayon dès le 29 mai 2020, précise le site Jeuxvideo.com. Une raison de plus pour les possesseurs de consoles, de se plonger dans cette belle aventure qui vaut le détour, si ce n’est déjà fait.

Trailer The Last of Us

Trailer The Last of Us Part II