Uma Thurman va jouer la mère d’un jeune homme mystérieusement enlevé lors d’un séjour à New York, dans la nouvelle production du service de streaming d’Apple.

L’actrice fétiche de Tarantino sort à peine de Chambers, série horrifique arrêtée après une excellente première saison sur Netflix, qu’elle rempile dans une nouvelle fiction télévisée pour le service SVOD d’Apple.

D’après les détails relayés par The Hollywood Reporter, il s’agit de Suspicion, dont l’histoire est inspirée de la série israélienne False Flag, diffusée en 2015. Une femme d’affaire réputée (jouée par Thurman) voit son fils de 21 ans se faire kidnapper dans un grand hôtel de New York. Très vite, quatre clients britanniques sont suspectés. Mais sont-ils pour autant coupables ? Une intrigue faite de faux-semblants, baignée dans une ambiance anxiogène.

Rob Williams (The Man in the High Castle) sera le showrunner du programme financé par la boîte de production britannique Keshet Production, tandis que Chris Long (The Americans) se chargera de la réalisation. Aux côtés de Uma Thurman, l’acteur indien Kunal Nayyar (Big Bang Theory), Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Krypton), Elizabeth Henstridge (Agents of SHIELD) et Angel Coulby (Merlin), complèteront le casting.

La série d’origine, réalisée par Amit Cohen et Maria Feldman, a été diffusée sur Canal+ en France dès 2016 et compte deux saisons. Elle situe son action à Moscou, sur fond de tensions politiques entre la Russie et Tel Aviv et la seconde salve d’épisodes se déroule entre Israël et la Turquie. Le récit porté par Thurman reprendra sans doute une tonalité similaire, mais avec des enjeux occidentaux.

En plus de sa performance crispante en mère endeuillée dans Chambers, la star de Kill Bill – qui se fait rare – s’était également illustrée dans un petit rôle pour la série Imposters, comédie dramatique produite par la chaîne américaine Bravo de 2017 à 2018. En mai 2019, elle avait été annoncée au casting de Tau Ceti 4, thriller SF de John McTiernan dont elle partagera l’affiche avec Travis Fimmel (Vikings, Warcraft : Le Commencement). L’actrice devrait y camper une tueuse, un rôle qui lui sied à merveille et rappelle ses bains de sang tarantinesques. Le projet est encore en développement.