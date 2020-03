L’actrice Tessa Thompson a confirmé les rumeurs, Christian Bale sera l’antagoniste du prochain volet de Thor porté par Natalie Portman et Chris Hemsworth.

Si les fans s’en doutaient depuis l’annonce de sa participation au quatrième opus de la franchise Marvel réalisé par Taika Waititi, Tessa Thompson a confirmé que Christian Bale campera bien le super-méchant de l’histoire face à Chris Hemsworth – de retour dans la peau du Dieu asgardien. Envisagé depuis janvier dernier, l’acteur du Mans 66 pourrait, selon certains fans, incarner Balder, le fils bâtard d’Odin, et demi-frère de Thor.

Thompson, qui reprendra son rôle de Valkyrie, désormais à la tête d’Asgard, s’est laissé aller à la confidence lors de l’avant-première de la saison 3 de Westworld, à la laquelle elle participe. Une nouvelle « fantastique », explique-t-elle, enjouée par la lecture du script. Cette révélation tranche avec la politique de Marvel, qui d’ordinaire préfère limiter les informations autour de ses futures sorties, et préserver ses surprises. Toutefois, ce petit indice n’égalera pas le flot de bourdes de certains acteurs d’Avengers : Endgame, qui avaient dévoilé leur présence au casting de la suite d’Avengers : Infinity War dès 2018.

Mais le mystère entourant le personnage de Bale ne devrait être levé qu’à la sortie du film, puisque le studio aime adapter les comics à sa sauce. La trame de Thor – Love and Thunder est plus ou moins connue, puisque Jane Foster, jouée par Natalie Portman, a été annoncée comme la figure centrale du film. Héritant de Mjöllnir, son histoire devrait correspondre à celle de la bande dessinée What if, où la jeune femme se voit dotée de pouvoirs divins afin de sauver Asgard. Reste à savoir comment Waititi compte adapter cette fiction à la tonalité sombre, pour offrir une suite à Thor : Ragnarok.

Le tournage du film, qui fera partie de la phase 4 du MCU – débutée avec le futur Black Widow – devrait être enclenché dans les prochains mois. Les réponses à toutes les questions restées en suspens seront données en salle le 3 novembre 2021.