Josh Trank révèle enfin les premières images de Tom Hardy dans le costume d’un Al Capone en fin de parcours, face à ses démons.

Après de premières photos en 2018, le film sur la fin de vie d’Al Capone, sans doute le gangster le plus célèbre au monde, se dévoile avec une première bande-annonce montrant Tom Hardy dans la peau de celui que l’on surnommait Scarface. Le long-métrage attendu depuis 2017, a été réalisé et écrit par Josh Trank – à qui l’on doit le four des 4 Fantastiques et Chronicle – et développé sous le titre Fonzo.

Contrairement à un biopic classique retraçant la vie dense du grand mafieux de la Prohibition, Capone sera centré sur ses dernières années. En déclin après seize années de prison pour fraude fiscale – notamment purgées à Alcatraz – qui l’ont affaibli, le malfrat d’origine napolitaine qui a longtemps régné sur la ville de Chicago, verra resurgir son passé violent du fait de la neurosyphilis qui le ronge, avant de s’éteindre en 1947 dans sa propriété de Palm Island en Floride. Un axe qui permettra de revenir sur la carrière du gangster, ponte du crime organisé de l’Amérique des années 1920.

Le trailer publié ce 15 avril sur le compte Twitter de Josh Trank promet de raconter une « histoire méconnue », « le dernier chapitre » d’un Capone vieilli, le visage déformé, en proie à la démence et vraisemblablement paranoïaque. Un rôle de composition qui sied à Tom Hardy, qui s’était déjà illustré en gangster violent de l’époque de la Prohibition dans le très bon Des hommes sans loi de John Hillcoat. L’acteur semble bien entouré puisqu’on aperçoit également dans la bande-annonce Kyle Maclachlan et Matt Dillon. Linda Cardellini, Jack Lowden, et Neal Brennan font également partie de ce casting prometteur.

Sortie tardive et confinement obligent, le film sortira directement en VOD le 12 mai aux États-Unis, et sera proposé à la location pendant 48 heures. Selon Variety, une sortie en salle serait également prévue pour la réouverture des salles en été, si toutefois elle a lieu.