Alors qu’il est engagé sur la suite de Venom, l’acteur anglais envisage de camper Ernest Shackleton, héros de l’exploration de l’Antarctique.

Tom Hardy bientôt dans les bottes d’un explorateur irlandais du début du XXe siècle ? L’idée pourrait bien se concrétiser, puisque l’acteur est pressenti pour incarner Ernest Shackleton, navigateur britannique connu pour ses expéditions périlleuses en Antarctique, dont la plus célèbre, Endurance, – effectuée entre 1914 et 1917 – s’est révélée être un véritable cauchemar.

Le navire piégé par la glace s’est détérioré, a dérivé lentement durant plusieurs mois avant de se fendre et de sombrer. L’équipage, débarqué sur la banquise sans possibilité de rebrousser chemin, devra se fier aux directives de leur chef, qui n’a pas hésité à risquer sa vie durant des mois pour garantir leur survie et les sauver.

Un rôle de tête brûlée taillé sur-mesure pour la star de The Revenant, qui s’apprête à retrouver les dents aiguisées de Venom pour un second volet réalisé par Andy Serkis. Si le scénario écrit par Peter Straughan (La Taupe, dans lequel jouait Hardy) est encore au stade de l’ébauche, Variety révèle néanmoins que le projet intitulé provisoirement Shackleton et produit par Heyday Films (Once Upon a Time… in Hollywood, Marriage Story) a de fortes chances de voir le jour.

En effet, comme l’affirme le producteur Dean Baker, la personnalité du héros polaire surnommé « Boss » par ses hommes, intéresse beaucoup l’acteur, qui souhaite incarner une telle figure : « Tom et moi avons toujours été fascinés par Shackleton en tant que leader, son optimisme contagieux et sa croyance absolue en son équipe […] À une époque où les dirigeants semblent se concentrer davantage sur eux-mêmes que sur la société, (il) a sacrifié ses propres besoins pour assurer le bien-être de son équipe. », a expliqué ce dernier.

Un modèle de persévérance reconnu tardivement pour son leadership, cité dans plusieurs grandes facultés et par de nombreux auteurs et adeptes de sports extrêmes. L’explorateur a d’ailleurs fait l’objet d’un téléfilm à son nom en 2002, fiction dans laquelle Kenneth Branagh jouait son rôle.

On attend encore de retrouver Tom Hardy en Al Capone dans Fonzo, biopic de Josh Trank qui sortira en juin prochain, mais aussi en marine dans War Party d’Andrew Dominik sur Netflix, et peut-être à l’affiche de Mad Max 5 (qui devrait être tourné à l’automne 2020).