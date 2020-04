Synopsis : En déterrant un secret enfoui depuis longtemps, des ados déclenchent une série d’événements malencontreux qui les entraînent dans des aventures inoubliables.

♥♥♥ ♥♥

Un paysage vacancier idyllique, des amis qui partent à la recherche d’un trésor alimentant les mythes locaux, des bandes rivales, des familles dysfonctionnelles, des amours impossibles à la Roméo et Juliette… Outer Banks, l’une des dernières créations Netflix élaborée par les jumeaux Pate et le romancier Shannon Burke, rassemble tous les ingrédients nécessaires pour plaire aux moyens de nombreux rebondissements. Nommée d’après le lieu où se déroule l’action, une station balnéaire très prisée, composée de plusieurs îles, qui existe vraiment en Caroline du Nord, Outer Banks repose principalement sur des ressorts classiques. Cependant, grâce à des combinaisons astucieuses dans le scénario et la mise en scène, la série crée un univers particulier avec des trames narratives assez prenantes tout au long des dix épisodes. Personnage à part entière valorisé par une superbe photographie, la ville de plage est présentée dès le premier épisode comme un espace clivant, géographiquement et idéologiquement, par les différences de classes sociales. D’un côté les demeures imposantes et luxueuses, parfois occupées qu’une période de l’année par leurs propriétaires. De l’autre celui des mobiles homes où habite la population plus modeste. Rivaux des « Kooks » qui peuplent la partie aisée de l’île, John B (Chase Stokes), Pope (Jonathan Daviss) et JJ (Rudy Pankow) sont ce que les locaux appellent des « Pogues ». Ces trois amis d’enfance passent leurs vacances d’été à traîner en compagnie de Kiara (Madison Bailey), une de leur camarade de classe qui a emménagé récemment dans les beaux quartiers avec ses parents. Néanmoins, l’insouciance des journées « bronzette » et soirées festives se disperse lorsqu’ils tombent sur une pièce clé du trésor de 400 millions de dollars en or caché dans un navire britannique qui a fait naufrage au XIXème siècle dans les eaux de la région, mais dont l’épave n’a jamais été retrouvée. Ainsi, le groupe d’adolescents reprend l’enquête risquée, qui a causé la disparition du père de John B. neuf mois auparavant.

À partir de cet arc narratif central se dessinent habilement plusieurs sous-intrigues autour de la vie personnelle des protagonistes, des légendes qui alimentent l’histoire locale et des anciennes rivalités entre les familles du coin. Une narration bien menée qui dose avec justesse ses arcs secondaires sans étouffer le cœur de sa trame dans un trop-plein d’informations, permettant de passer outre les quelques absurdités scénaristiques et l’abondance de clichés.

Plutôt conventionnelle en ce qui concerne les codes qu’elle utilise, Outer Banks évoque d’autres séries antérieures du genre mystère et teen drama. On pense notamment à un mix entre The O.C. (Newport Beach en VF), Riverdale et Revenge auquel vient s’ajouter une chasse au trésor périlleuse. Si elle n’est pas des plus originale, elle parvient à faire preuve d’une certaine qualité dans sa mise en scène et son développement. Bien accueillie par les abonnés de Netflix, atteignant même la deuxième place du top français sur la plateforme, elle remplit sa fonction première : donner envie de s’évader au bord d’un van vers des aventures haletantes dans un décor de rêve.