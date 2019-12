Synopsis : Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la sécurité de leurs clients grâce à leurs compétences hors du commun. L’agence Townsend a maintenant étendu ses activités à l’international, avec les femmes les plus intelligentes, les plus téméraires et les mieux entraînées du monde entier – de multiples équipes de Charlie’s Angels affrontant les missions les plus périlleuses, chacune guidée par son propre Bosley.

♥♥♥ ♥♥

Après une première expérience à la réalisation avec Pitch Perfect 2, dans lequel elle jouait également, Elizabeth Banks qui a débuté sa carrière dans le cinéma indépendant avant de tenir quelques rôles secondaires dans des superproductions (trilogie Spider-Man de Sam Raimi, Hunger Games…) repasse derrière la caméra pour explorer les aventures d’une nouvelle génération d’Anges. Celle que l’on a vue plus tôt cette année sous les traits de la mère adoptive d’un Superman maléfique dans Brightburn : L’Enfant du mal, endosse ici les casquettes de réalisatrice, coscénariste et coproductrice, en plus d’y interpréter le premier « Bosley » féminin. On s’amuse d’ailleurs de voir la démultiplication de cette figure emblématique du supérieur hiérarchique des espionnes en plusieurs chefs d’équipe très différents. Ces derniers sont toujours au service de l’agence Townsend, désormais devenue une firme multinationale avec des antennes un peu partout dans le monde. Outre ces clins d’œil détournés, le troisième volet cinématographique adapté de la série télévisée Drôles de Dames (1976-1981) actualise cette référence de la pop culture en teintant ses enjeux de touches éco-féministes. L’esthétique léchée et chatoyante participe aussi beaucoup à la modernisation de l’univers des Charlie’s Angels. Notamment, à travers la photographie dynamique et ultracolorée de Bill Pope (Matrix, Baby Driver), et les super costumes de Kym Barrett, dont on avait déjà remarqué les talents dans Roméo + Juliette et Cloud Atlas.

En dépit de ses nombreux atouts dans cette réappropriation, on regrette que le nouveau trio d’Anges soit moins équilibré que celui formé par Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu dans les deux versions de McG. Effectivement, Kristen Stewart, ex-star de Twilight qui, depuis la fin de la saga n’a cessé de se renouveler avec succès, a tendance à éclipser ses coéquipières interprétées par Naomi Scott et Ella Balinska, encore débutantes au cinéma. L’attribution du rôle de la troisième drôle de dame à une autre comédienne peu connue du public aurait sans doute conféré une allure plus équilibrée à la team d’espionnes aux multiples talents. Une autre option aurait été de faire appel à des actrices plus plébiscitées pour donner la réplique à Kristen Stewart. Parmi les candidates potentielles étaient pressenties au début du projet Lupita Nyong’o, ou encore Hailee Steinfeld et Lili Reinhart, qui se contentent ici d’une simple apparition caméo.

Néanmoins, leur jeu plutôt bon et drôle, ainsi que la créativité avec laquelle la franchise est revisitée, permettent d’estomper le casting qui peine par moments à trouver son harmonie et le ton un peu trop léger. On apprécie pourtant la reprise du côté déjanté de la série originale avec une bonne dose de girl power survolté, à l’ère des technologies. Ainsi, le nouveau Charlie’s Angels reste un sympathique divertissement, malgré son flop au box-office américain, combinant l’aspect film d’action comique bien orchestré.