Universal Pictures et Amasia Entertainment s’associent pour produire de nouvelles aventures du Green Hornet (Frelon Vert) et de Kato, les célèbres justiciers qui ont bercé plusieurs générations de spectateurs.

Contre toute attente, Green Hornet et son majordome Kato seront bientôt de retour. Les droits des personnages ont été acquis par Amasia Entertainment pour une nouvelle production centrée sur le duo au cinéma, distribuée par Universal Pictures, bannière quelque peu en retrait jusqu’ici des adaptations de comics américains, qui avait distribué les premières fictions autour du Frelon dans les années 1940.

Le magazine Variety confirme qu’un nouveau projet Green Hornet est bien en route, neuf ans après la dernière tentative de Michel Gondry qui n’avait hélas pas trouvé son public.

Cette nouvelle mouture présentera le personnage du Frelon Vert sous un jour différent, en incluant son coéquipier et assistant asiatique Kato, incarné par Bruce Lee dans la série télévisée de William Dozier, diffusée de 1966 à 1967 sur ABC, puis dans les années 1980 sur Canal+ et M6 en France.

Le programme contait les aventures de Britt Reid, rédacteur en chef du Daily Sentinel et justicier masqué sous le nom de Frelon Vert (Green Hornet). Son majordome Kato, expert en arts-martiaux, l’aidait à combattre le crime à bord de leur voiture armée de gadgets en tout genre, surnommée Belle Berthe (Black Beauty).

Une version devenue culte qui n’en reste pas moins truffée de stéréotypes et devrait être modifiée pour proposer une intrigue plus moderne, qui laisserait selon Comicsblog plus de place au personnage de Kato. Les responsables d’Amasia l’affirment dans Deadline, il s’agira de « fusionner le passé et l’avenir » dans une version « contemporaine et passionnante », faisant davantage le lien entre l’Amérique et l’Asie.

Du côté d’Universal, le président Peter Cramer se réjouit du reboot en cours de développement : « Le Frelon Vert est l’un des […] superhéros les plus emblématiques et les plus aimés jamais créés, et il a diverti des générations de fans […]. Nous sommes ravis de nous associer à Michael, Bradley et à toute l’équipe d’Amasia pour lancer un nouveau monde cinématographique passionnant pour Britt Reid, Kato et la Black Beauty, et nous avons hâte de le partager bientôt avec le public mondial. », a déclaré ce dernier, repris par Deadline.

Même chose chez Amasia, où l’on espère le « lancement d’une franchise mondiale » qui redorerait le blason du justicier masqué après le maigre succès de la dernière adaptation portée par Seth Rogen dans le rôle-titre, Jay Chou dans celui de Kato, et Cameron Diaz. Les précisions à venir sur le nouveau projet viendront confirmer, ou non, son potentiel.