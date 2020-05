Comme l’an passé avec R2-D2, Leia et Dark Vador, Mattel a révélé sa nouvelle collection Barbie empruntant à la mode de l’univers Star Wars à l’occasion du May the 4th be with you.

Quatrième jour de mai oblige, Star Wars était à l’honneur ce lundi dans le monde. Entre hommages rendus par des fans, ou les acteurs et réalisateurs ayant contribué de près ou de loin au succès de la saga de George Lucas, des créations plus étonnantes ont été dévoilées. Comme la nouvelle collection de poupées Barbie relookées à inspirés des personnages du soap opera intergalactique le plus culte qui soit. De Rey à Chewbacca, en passant par un Stormtrooper et C3-PO, les vêtements des jouets réinventent avec élégance la griffe des plus célèbres costumes de Star Wars.

Comme le précise Nerdist, qui relaie l’information, cette nouvelle collection fait écho à celle de l’an passé, qui proposait une revisite du style de Dark Vador, Leia Organa et R2-D2. L’allure des poupées version 2020 redessine la tenue portée par Rey (Daisy Ridley) dans les trois derniers volets de la franchise au cinéma. L’effet drapé sert ici de base à une robe blanche voluptueuse en mousseline plissée. Les bottes et le pantalon que porte la jeune femme font également partie de la panoplie, mais sont plus taillés pour les galas et défilés de Haute Couture que pour les combats éreintants au sabre-laser. L’arme est d’ailleurs absente de lot.

Plus abstraite, la référence à l’armure lactée des Stormtroopers, soldats de l’Empire, se fond parfaitement dans le design du corset et des gantelets portés par la Barbie, qui arbore une coupe au carré. En revanche, on a plus du mal à saisir le côté C3-PO de la robe chatoyante, plus proche d’une parure Disco que du revêtement doré du droïde bavard. Quant à Chewbacca, le Wookie a la pilosité développée, la fourrure abondante parle d’elle-même. Pratique pour l’hiver.

Cependant, les intéressés devront s’attendre à débourser une certaine somme pour acquérir l’un de ces exemplaires, puisqu’il s’agit de poupées de collection. Le prix est estimé à une centaine de dollars, et fixé jusqu’à 150 dollars pour le modèle Chewbacca. Les collections Star Wars sont à retrouver sur le site du fabricant de jouets.