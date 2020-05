Le nouveau film du cinéaste américain consacré aux retombées de la guerre du Vietnam débarque le 12 juin sur la plateforme.

Spike Lee ne sera peut-être pas le président du jury du 73e Festival de Cannes, mais le réalisateur oscarisé de BlackKklansman s’apprête à sortir son nouveau film très prochainement, directement dans nos salons. Il s’agit de Da 5 Bloods : Frères de sang, un projet évoqué depuis quelques temps qui verra le jour le 12 juin prochain sur Netflix.

Le long-métrage raconte l’histoire de Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) et Melvin (Isiah Whitlock), quatre vétérans afro-américains de retour au Vietnam pour retrouver la dépouille de leur ancien chef d’unité (Chadwick Boseman) et découvrir un hypothétique trésor enfoui. L’équipe d’aventuriers, accompagnés du fils de Paul (Jonathan Majors) devra faire face aux conséquences que la violence du conflit a engendré dans le pays. Le casting comptera également deux stars françaises : Mélanie Thierry et Jean Reno.

Un scénario original coécrit par Lee, et le trio Danny Bilson, Paul DeMeo, Kevin Willmott, qui on le devine, à l’instar de la filmographie du cinéaste engagé en faveur des minorités et de leur représentation à l’écran, ne manquera pas d’interpeller les Américains comme tout spectateur sur la brutalité de la guerre du Vietnam et ses retombées, et de questionner la place des soldats Afro-Américains dans ce contexte sensible.

Celui qui récemment déclarait que la sécurité prévaut sur le Festival de Cannes 2020 – dont les modalités ne sont pas encore fixées – a d’autres projets sur le feu. Tout d’abord, son adaptation du roman graphique Prince of cats de Ron Wimberly, une réécriture moderne de Romeo et Juliette version hip-hop des années 80. Il doit aussi porter à l’écran le spectacle musical à succès American Utopia, une œuvre inspirée d’un album de David Byrne. Face au confinement et ses conséquences sur l’industrie, la sortie ces nouveautés est susceptible d’être retardée.