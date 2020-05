Le cinéaste a choisi de dévoiler sur YouTube son court-métrage d’animation mis en musique par le compositeur Marek Zebrowski. Le film sera mis en ligne dans l’après-midi du mercredi 20 mai.

Le grand David Lynch donne rendez-vous aux cinéphiles, et met en ligne ce 20 mai un court-métrage inédit, puisqu’il n’a jusqu’ici été montré qu’en projection, comme le précise Trois Couleurs. Le cinéaste adepte des posts météorologiques sur YouTube va en effet gratifier les internautes d’un film exclusif de son cru intitulé Fire (Pozar), empreint de la passion que le réalisateur voue à la musique.

Publié dans la journée du mercredi 20 mai sur sa chaîne, le court développé depuis 2015 a été conçu de bout en bout par Lynch, de la réalisation, à l’animation, en passant par l’écriture, le tout sur la musique Marek Zebrowski, compositeur polonais et collaborateur musical de David Lynch sur l’album Polish Night Music.

Il s’agit d’un film d’animation musical dont le contenu n’a pas encore été ébruité pour préserver l’expérience des spectateurs. Le réalisateur avait néanmoins commenté son œuvre avec son collègue Zebrowski dans une interview accordée à la USC School of Music, citée par le magazine de cinéma : « Le but de notre expérience était que je ne dise rien de mes intentions et que Marek interprète les visuels à sa manière », expliquait Lynch, tandis que le musicien parlait « d’illustrer davantage ce que fait David » avec une partition mimétique, pour un résultat qu’il estime « poétique » et « mélancolique ».

En attendant de découvrir le rendu dans le courant de l’après-midi, l’autre court-métrage du réalisateur de Blue Velvet et Mulholland Drive, What Did Jack Do ? est disponible sur Netflix depuis sa sortie sur la plateforme en janvier dernier.