Le réalisateur a trouvé l’inspiration lors du confinement pour offrir une suite à son drame culte, palme d’or en 1989.

Dans son lot de désagréments, le confinement a permis à certains d’alléger leur pile de projets. C’est le cas de Steven Soderbergh, qui a révélé ce mardi 19 mai sur YouTube avoir écrit non pas un, mais trois scénarios durant la quarantaine depuis sa maison new-yorkaise.

Une productivité qui mérite d’être saluée, assortie d’une bonne nouvelle pour les adeptes du cinéaste américain, puisque l’un des fruits de ce travail s’avère être la suite de son drame culte Sexe, Mensonges et Vidéo, qui a reçu la Palme d’or en 1989.

Une révélation commentée par IndieWire, survenue durant l’émission Nightcap Live de Flaviar, durant laquelle le réalisateur de la trilogie Ocean présentait sa marque de d’alcool Singani 63. Un hors sujet total donc, qui a surpris plus d’un cinéphile.

En réponse à la question d’un internaute sur ses futurs projets, Soderbergh s’est laissé aller à la confidence, admettant qu’il n’avait « pas autant écrit depuis l’été 1985 ». Ajoutant de son propre gré : « Lorsque le confinement s’est produit ici à New York, pour rester organisé et sain d’esprit, j’ai décidé d’écrire […]. Au cours des six ou sept premières semaines […], j’ai terminé trois scénarios différents, dont une réécriture, un original et une adaptation de roman… L’original était une suite de Sexe, Mensonges et Vidéo. C’était une idée qui tournait en rond depuis un certain temps et je pense avoir trouvé un moyen d’y revenir, alors je l’ai écrite et je veux la réaliser. », a-t-il expliqué.

La comédie dramatique portée par James Spader et Andie MacDowell racontait les déboires d’un couple en pleine crise, et le chassé-croisé amoureux de plusieurs personnages, l’un d’entre eux enregistrant les confidences volontaires de femmes sur leur vie sexuelle, qu’il conserve en cassettes vidéo. Une réflexion sur le couple et le sexe entamée par le réalisateur à la suite d’une rupture, qui lui a inspiré ce scénario, qu’il dit avoir écrit en huit jours sur un bloc-notes lors d’un voyage. La suite écrite en confinement semble déjà s’inscrire dans le même esprit.

Concernant le roman adapté, celui à qui l’on doit également Erin Brockovich, seule contre tous, Contagion ou encore Logan Lucky, a dévoilé qu’il s’agit de City of the Sun, le premier de quatre autres tomes de David Levien, qui n’est autre que le coscénariste d’Ocean’s Thirteen. La transposition du scénario au cinéma n’est pas encore prévue à ce jour.