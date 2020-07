If It Bleeds, le recueil de nouvelles horrifiques de l’auteur dont les adaptations sont les plus prolifiques au monde intéresse déjà l’industrie du cinéma. Et pas n’importe qui, puisque le cinéaste Darren Aronofsky, l’acteur Ben Stiller et le label Blumhouse sont les acquéreurs des droits de l’œuvre, qui ne devrait pas tarder à gagner les salles obscures.

Une incroyable nouvelle pour les amateurs de Stephen King. Deadline précise que trois des quatre histoires que renferme son dernier livre paru en avril ont été achetées.

L’une par Protozoa, la société de production d’Aronofsky, qui a opté pour le segment intitulé The Life of Chuck, racontant à l’envers la vie d’un homme qui vient de mourir d’une tumeur au cerveau. Adepte des fictions mêlant fantastique, horreur et psychologie, le réalisateur de Black Swan et de Mother ! ne s’écarterait pas de ses thématiques en adaptant l’auteur de Shining.

La seconde, Rat, revient à Ben Stiller. L’acteur qui a déjà fait ses preuves derrière la caméra avec les déjantés Zoolander, Tonnerre sous les tropiques et le plus dramatique La Vie rêvée de Walter Mitty, s’est offert l’histoire de Drew Larson, écrivain dont les idées se concrétisent et qui perd un être cher à la suite d’un pacte faustien avec un rat.

Enfin, Blumhouse s’est positionné sur Le téléphone de M. Harrigan, un récit sur la hantise que peuvent être les nouvelles technologies et les smartphones, et qui selon The Playlist peut également rappeler Stand by Me, film de Rob Reiner tiré de la nouvelle Le Corps, écrite par King.

D’après le résumé de l’intrigue, un adolescent nommé Craig, travaillant pour le compte d’un vieux milliardaire excentrique du nom de M. Harrigan commence à recevoir des messages provenant de l’iPhone qu’il a offert à son employeur après la mort de celui-ci, et ce alors que le smartphone a été enterrée avec le défunt, qui venait d’arriver en ville. Ce dernier texte fait déjà l’objet d’un projet d’adaptation piloté par Ryan Murphy pour Netflix.

Trois histoires et trois auteurs talentueux qui ne manqueront pas d’en faire des scénarios frissonnants, chacun dans leur style.