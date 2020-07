Après Mandibules qui sortira prochainement, Quentin Dupieux retrouve Alain Chabat et Anaïs Demoustier pour une nouvelle comédie invraisemblable, Incroyable mais vrai.

Incroyable mais vrai. C’est ce qu’on pourrait penser du rythme de réalisation de Quentin Dupieux. En plus du Daim (2019), matière qui réunissait Jean Dujardin et Adèle Haenel, et de Mandibules, son prochain long-métrage retardé par le confinement dans lequel le duo du Palmashow, Grégoire Ludig et David Marsais, feront d’une mouche géante une bête de foire, le maître de l’absurde sur grand écran prépare un autre film, Incroyable mais vrai.

Selon la nouvelle confirmée le 9 juillet dernier sur les réseaux sociaux par l’attachée de presse de Diaphana Production, le casting annoncé pour cet opus en partie financé par la région Île-de-France est encore des plus alléchants : Alain Chabat, retrouve le réalisateur après Réalité (2014), dans lequel il jouait le rôle d’un homme en quête du meilleur gémissement de l’histoire du cinéma mais aussi Anaïs Demoustier, qui figurait dans la distribution d’Au Poste ! (2018) dans la peau de l’épouse d’un agent de police benêt un brin encombrant, interprété par Monsieur Fraize.

Aux côtés de ces habitués, de nouvelles stars françaises tourneront pour la première fois pour le cinéaste, également compositeur de musique électronique sous le nom de Mr Oizo : Léa Drucker et Benoît Magimel, pointures du septième art hexagonal, seront de la partie dans des rôles encore inconnus.

Celui qui aime mêler stars américaines et françaises semble depuis plusieurs années s’essayer à de nouvelles collaborations, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Pour exemple, le casting de Mandibules constitué d’Adèle Exarchopoulos, India Hair, Marius Colucci ou encore le chanteur Roméo Elvis.

Le tournage d’Incroyable mais vrai, qui deviendra le dixième long-métrage de Dupieux et devrait réserver plus d’une surprise aux adeptes de l’humour surréaliste et grotesque du réalisateur, débutera à l’automne prochain avec un budget de 4.34 millions d’euros.