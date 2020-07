Les trois héros de Jurassic Park vont à nouveau se confronter aux dinosaures génétiquement modifiés dans Jurassic World : Dominion, la suite de Fallen Kingdom.

Bien qu’elle n’ait pas l’aura de la trilogie de Steven Spielberg, la franchise Jurassic World fait preuve d’une volonté sans faille pour s’installer dans le cœur des fans de créatures préhistoriques. S’appuyant davantage sur la modification génétique au cœur de l’œuvre de Michael Crichton, à l’origine conçue comme une dystopie science-fictionnelle, les deux premiers opus pilotés par Colin Trevorrow puis Juan Antonio Bayona ont su profiter des nouvelles technologies en matière d’effets spéciaux pour offrir du grand spectacle (pas toujours cohérent, mais divertissant).

Pour Jurassic World : Dominion, le troisième volet de ces nouvelles aventures prévu pour 2021, Universal semble avoir mis les petits plats dans les grands puisque le trio de scientifiques qui a fait les belles heures des trois premiers films, Jurassic Park en 1993, Le Monde Perdu en 1997 et Jurassic Park 3 en 2001, s’apprête à faire son grand retour.

Comme l’a confirmé le studio ce 2 juillet via un communiqué diffusé par le label de Spielberg Amblin Entertainment : Sam Neill (Alan Grant), Laura Dern (Ellie Sattler) et Jeff Goldblum (Ian Malcolm) se joindront à la réouverture du parc.

Et d’après les déclarations de Sam Neill à Yahoo Movie UK, il ne s’agirait pas d’un simple caméo des trois pointures : « Nous sommes présents tout au long du film, Jeff [Goldblum], moi, et Laura [Dern] », a-t-il assuré. De quoi s’attendre à un rebondissement narratif, puisque les trois chercheurs s’étaient jurés à la suite de multiples désastres de rester loin des dinosaures clonés de John Hammond et de laisser libre cours à la nature.

Pour articuler le passé et l’avenir des parcs, Emily Carmichael (Pacific Rim Uprising) épaulera Colin Trevorrow – qui réalise ce troisième opus – au scénario. L’écriture de Dominion devrait se baser sur une histoire écrite par Derek Connolly et Trevorrow, qui ont collaboré ensemble pour les deux précédents films de la saga, Jurassic World et Jurassic World : Fallen Kingdom.

Les dinosaures investiront-ils le monde des humains, comme le laissent entendre les premiers échos de la nouvelle intrigue ? Comme le précisent nos confrères de Melty, la trame devrait aborder la cohabitation des deux espèces et l’impact environnemental des Hommes sur la faune, dans la veine du Monde perdu où un T-Rex évadé s’offrait une petite virée en ville. La réponse en salles courant 2021.