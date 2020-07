L’interprète d’Harley Quinn a été choisie par Disney pour porter un nouveau film Pirates des Caraïbes. Celui-ci sera indépendant des précédents opus et écrit par la scénariste de Birds of Prey.

La star révélée par Le Loup de Wall Street et qui fut plus récemment à l’affiche de Scandale s’apprête à monter à bord de l’aventure Pirates des Caraïbes.

La franchise phare de Disney portée par Johnny Depp et son incontournable Jack Sparrow depuis 2003 devrait faire peau neuve avec un reboot – semble-t-il féminin – piloté par Ted Elliott (scénariste de la première trilogie et de The Lone Ranger, menés par Gore Verbinski) et Craig Mazin (Chernobyl).

En plus de ce projet censé relancer les films – qui commençaient à battre de l’aile et peinaient à se rénover -, Disney mise sur un autre long-métrage, un opus indépendant situé dans le même univers dont Margot Robbie serait la figure de proue.

Selon The Hollywood Reporter qui révèle l’information, l’intrigue ne devrait pas rejoindre celle des précédents films et proposer une trame et de nouveaux personnages originaux. À l’écriture, on retrouve Christina Hodson, familière de Robbie puisque cette dernière a travaillé sur Birds of Prey, second volet des aventures d’Harley Quinn, également campée par l’actrice australienne. La scénariste œuvrera également à The Flash d’Andy Muschietti.

La conception d’un film indépendant de la franchise revient aux sources de La Malédiction du Black Pearl qui à l’origine avait été commandé comme une adaptation de l’attraction de Disney. Après les trois excellents opus de Gore Verbinski, Pirates des Caraïbes avait connu un joli rebond en 2011 avec La Fontaine de Jouvence (qui culmine désormais à plus d’1 milliard de recette) avant de dériver avec La Vengeance de Salazar en 2017 (qui n’a rapporté en comparaison que quelques 794 millions).

Reste à savoir si les deux nouveaux opus réussiront à profiter de leurs nouvelles bases pour raviver la franchise, et lui redonner un nouveau souffle.