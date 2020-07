Une nouvelle superproduction se profile sur Netflix. Il s’agit de The Gray Man, film des frères Russo dans lequel les stars Ryan Gosling et Chris Evans se donneront la réplique.

Anthony et Joe Russo, les deux cerveaux de la franchise Marvel reviennent derrière la caméra, en réunissant à l’écran Ryan Gosling et Chris Evans. Selon les informations de Deadline, cette nouvelle production qui dans la carrière des réalisateurs et producteurs fait suite au succès colossal d’Avengers : Endgame, s’appuie sur le roman éponyme de Mark Greaney paru en 2009, l’histoire du Gray Man, ancien agent de la CIA reconverti en tueur à gages à son propre compte nommé Court Gentry (Gosling). Le héros ne tuant que des criminels est la cible de plusieurs organisations, dont l’agence qui l’employait.

Le scénario sera coécrit par Joe Russo, Christopher Markus et Stephen Mcfeely, ces derniers, qui travaillent en duo, ont écrit six films du MCU dont les trois volets de Captain America. Chris Evans, qui campera Lloyd Hansen, ennemi traquant Gentry à travers le monde, ne devrait donc pas être dépaysé. Anthony Russo a déclaré au site américain qu’il s’agira d’un « vrai mano à mano entre ces deux grands acteurs qui représentent deux versions différentes de la CIA, dans ce qu’elle peut être et dans ce qu’elle peut faire ».

Et pour ceux qui craignent déjà de ne pas en avoir assez, The Gray Man a donné lieu à une série de livres à succès, ce qui laisse supposer que Ryan Gosling revienne dans plusieurs suites du long-métrage produit par AGBO Studios (Tyler Rake), le label d’Anthony et Joe Russo, ainsi que Mike Larocca. Les commentaires de Joe Russo à ce sujet sont d’ailleurs on ne peut plus clairs : « L’idée est de créer une franchise et de construire un univers entier, avec Ryan au centre. », a-t-il confié.

Comme le précise encore Deadline, le projet a connu de nombreux rebondissements. À l’origine porté par Brad Pitt avec James Gray à sa barre chez New Regency, il a ensuite été repensé avec Charlize Theron dans le rôle de l’agent Gentry. Une perspective différente qui n’avait pas abouti. Les Russo, qui travaillent également sur l’adaptation live d’Hercule pour Disney, se disent enthousiastes de distribuer le film sur Netflix, qui accueillera également leur adaptation du roman Exit West de Mohsin Hamid, coproduite par Michelle et Barack Obama.