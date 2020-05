Le film estampillé MGM tiré du prochain roman spatial de l’auteur de Seul sur Mars sera réalisé par Chris Miller et Phil Lord.

Le projet d’adaptation de Project Hail Mary, le nouveau roman d’Andy Weir, auteur de Seul sur Mars, prend forme. Après avoir désigné sa tête d’affiche en la personne de Ryan Gosling, envisagé depuis mars dernier pour porter le film spatial, le projet de la MGM se dote d’une paire de réalisateurs.

Il s’agit des réalisateurs Chris Miller et Phil Lord. Le producteur délégué et le coscénariste de Spider-Man : New Generation (oscarisé en 2019) et La Grande aventure Lego sont d’ores et déjà évoqués pour piloter la version filmique d’Artémis, un autre roman du même auteur, qui décidément ne cesse d’inspirer Hollywood.

Selon les révélations de Variety, c’est Ryan Gosling – coproducteur du film avec Weir, Aditya Stood et Amy Pascal, collaboratrices du duo – qui aurait insisté auprès du studio pour que les deux réalisateurs, également en contrat chez Universal, prennent la caméra. Une recommandation qui a visiblement porté ses fruits.

Un engouement partagé par Pamela Abdy, la présidente du groupe MGM : « Nous tous à la MGM sommes incroyablement excités par cette équipe de rêve qui se réunit autour du roman stupéfiant d’Andy. Avec leur capacité magistrale à équilibrer le drame, l’action et l’humour, Phil et Chris sont les réalisateurs parfaits pour ce matériau unique et nous sommes ravis de les avoir associés à Ryan, Ken, Andy, Amy et Aditya pour donner vie à ce film […] » a déclaré cette dernière, citée par le magazine américain.

Côté scénario, l’ombre de Seul sur Mars plane sur Project Hail Mary, qui raconte les aventures d’un astronaute isolé sur un vaisseau, chargé de sauver la planète. Un héros solitaire comme celui qu’incarnait Matt Damon dans le film de Ridley Scott, récompensé d’un Golden Globe en 2016. Un rôle à la mesure de Gosling qui avait livré une belle performance dans le biopic First Man de Damien Chazelle, consacré à l’astronaute Neil Armstrong.

Mais il faudra encore patienter pour plonger dans le détail de l’histoire d’Andy Weir, puisque son prochain roman ne paraîtra qu’au printemps 2021.