Après First Man de Damien Chazelle, Ryan Gosling va certainement devoir retourner dans l’espace pour un blockbuster de la MGM tiré du roman Project Hail Mary, signé Andy Weir, l’auteur de Seul sur Mars.

Le roman n’est pas encore sorti que la MGM a déjà acquis les droits. Project Hail Mary, le prochain livre d’Andy Weir, l’auteur de Seul sur Mars, porté à l’écran par Ridley Scott en 2015 avec Matt Damon en vedette, est déjà en passe de devenir un blockbuster.

Et comme le révèle Deadline ce 27 mars, c’est cette fois Ryan Gosling qui est en tête pour obtenir le premier rôle, celui d’un astronaute seul à bord d’un vaisseau, sur lequel repose le sort de l’humanité. Le site précise que le studio tenterait d’avoir l’exclusivité des droits de l’œuvre publiée par Penguin Random House, et qui ne sera dans les rayons qu’au printemps 2021.

Les aventures spatiales de l’écrivain américain semblent avoir le vent en poupe à Hollywood, puisque son second opus, Artemis, fait également l’objet d’un projet de réalisation par Phil Lord et Chris Miller, coscénaristes de Spider-Man : New Generation et La Grande Aventure Lego. Pour Ryan Gosling, il s’agira de sa seconde expérience dans la combinaison d’un astronaute, puisque l’acteur de Blade Runner 2049 avait joué en 2018 le rôle de Neil Armstrong dans le biopic First Man de Damien Chazelle.

Et Deadline d’ajouter que derrière sa trame somme toute classique, Project Hail Mary comporte de nombreux rebondissements, et des ressorts ingénieux, dans la même veine que ceux qui ont fait le sel de Seul sur Mars, qui avait valu à Ridley Scott le Golden Globe du Meilleur réalisateur en 2016. Les négociations sont en cours.