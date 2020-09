La société Nook House Productions a fait appel à Ethan Hawke pour porter à l’écran la vie du couple mythique d’Hollywood.

L’acteur américain repasse une nouvelle fois derrière la caméra pour mettre en scène un documentaire sur la vie et les carrières de Joanne Woodward et Paul Newman, couple emblématique à la ville et au cinéma.

C’est la première fois qu’un film sur ces deux acteurs iconiques verra le jour. Le projet, commandé par les productrices Emily Watchel et Lisa Long Adler au nom de Nook House Productions, sera coproduit avec la société Under Influence Productions.

Dans un entretien relayé par Deadline, Ethan Hawke, qui avait déjà réalisé un premier documentaire intitulé Seymour : An Introduction, promet un « regard rare et exclusif sur les carrières des deux acteurs et sur une relation complexe de cinquante ans qui a finalement réussi à battre des records incroyables ».

Après une première rencontre sur les planches de la pièce de théâtre tragico-romantique Picnic, l’histoire d’amour entre Newman et Woodward a réellement commencé en 1957, à la fin du tournage de The Long, Hot Summer. Les deux acteurs, qui ont gardé leur relation secrète pendant quelques mois, se sont finalement mariés à Las Vegas en 1958 et sont restés ensemble près d’un demi-siècle, jusqu’au décès de Paul Newman en 2008.

Au cours de ces cinq décennies, « le couple d’or d’Hollywood » s’est notamment consacré à l’éducation de leur trois filles, tout en restant très impliqués dans la politique et les œuvres caritatives.

Outre leur célèbre relation, la carrière de ces deux stars hollywoodiennes est également remarquable. Connu pour ses rôles dans L’Arnaqueur ou La Chatte sur un toit brûlant et pour avoir remporté l’Oscar du meilleur acteur pour La couleur de l’argent, Paul Newman s’est également essayé à la réalisation. Son premier film Rachel, Rachel lui vaudra le Golden Globes du meilleur réalisateur et fera obtenir à Joanne sa deuxième nomination aux Oscars. Cette dernière, oscarisée pour son rôle dans Les Trois Visages d’Ève, a également travaillé avec des cinéastes prestigieux tels que Sidney Lumet, Orson Welles, ou Leo McCarey. Les deux légendes du cinéma ont collaboré sur une dizaine de films, dont A New Kind of Love ou Harry & Son.

Aucune date de tournage ni d’information sur le casting n’ont encore été dévoilées.

Olivia Daëron-Precy