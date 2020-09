Dans un communiqué de presse publié vendredi dernier, Wild Bunch annonce être devenu depuis le 2 septembre 2020 le distributeur officiel en France des longs-métrages du célèbre studio japonais.

Pour ceux qui seraient passés à côté, voilà une excellente nouvelle ! Wild Bunch assurera désormais la distribution salles, vidéos, TV et les ventes internationales du catalogue déjà existant et des futures productions du studio nippon fondé en 1985 par Hayao Miyazaki et Isao Takahata.

Le groupe français succède ainsi à Disney, qui possédait l’exclusivité des droits de distribution français depuis 1996.

Le catalogue acquis compte vingt-et-un films, parmi lesquels on retrouve notamment les célèbres œuvres de Hayao Miyazaki telles que Mon voisin Totoro, Porco Rosso, Princesse Mononoké ou encore Ponyo sur la falaise, mais aussi Le conte de la princesse Kaguya, Le Royaume des chats ou Souvenirs de Marnie.

Cette nouvelle étape marque un tournant dans l’histoire du légendaire Studio Ghibli, et vient « consolider une collaboration riche et fructueuse » comme le déclare Wild Bunch sur Twitter, qui est par ailleurs « fier de retrouver son partenaire de longue date ». Les deux groupes ont en effet récemment collaboré sur la coproduction du poétique film de Michael Dudok de Wit, La Tortue Rouge, et Wild Bunch distribuera le prochain long-métrage du studio Aya et la sorcière, réalisé par Goro Miyazaki, fils du grand Hayao.

Il s’agira du premier film entièrement conçu en 3D par le studio d’animation. L’intrigue se basera sur une œuvre de l’autrice britannique Diana Wynne Jones (dont l’un des romans avait déjà été adapté par Hayao, sous le titre Le Château Ambulant) et suivra une jeune orpheline très intelligente qui, adoptée par une sorcière terrifiante prénommée Bella Yaga, va devoir déménager et tenter de survivre dans le manoir de cette dernière grâce à son intelligence et à l’aide d’un chat qui parle.

Aya et la sorcière, labellisé Cannes 2020, bénéficiera d’une première diffusion à la télévision japonaise cet hiver et sortira dans les salles françaises en 2021, distribué par Wild Bunch.

Olivia Daëron-Precy