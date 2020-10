Le légendaire chanteur Bob Dylan rejoint le non moins légendaire acteur George Clooney et son complice Grant Heslov pour la production de Calico Joe, adaptation d’un roman de John Grisham. Clooney est prévu à la réalisation.

Un nouveau thriller ? Il est vrai que le nom de John Grisham évoque d’habitude les histoires judiciaires telles que La Firme de Sydney Pollack, L’Affaire Pélican d’Alan J. Pakula, L’idéaliste de Francis Ford Coppola, Le Client de Joel Schumacher, ou encore The Innocent Man sur Netflix. Mais Calico Joe est un de ses romans les plus intimistes, qui s’inspire de sa grande passion, le baseball.

Paul Tracey apprend que son père, Warren, est atteint d’un cancer incurable. Un père qu’il fuit depuis des années. Ancien joueur professionnel, arrogant et sournois, Warren a volontairement provoqué un accident qui mit fin à la carrière d’un joueur surdoué, Calico Joe. Or, Joe était le héros du jeune Paul. « Une bouleversante histoire qui parle de père et de fils, de pardon et de rédemption, dans l’univers de la Ligue Majeure de Baseball. »

L’histoire a la mélancolie sèche de la musique folk. « George Clooney et Grant Heslov voient ce livre comme je le vois : une histoire puissante qui parlera aussi bien aux jeunes qu’à leurs aînés. Des gens de toutes générations pourront s’y reconnaître » s’est exprimé Bob Dylan.

Aussi le chanteur s’est-il investi dans la production de la version cinématographique à travers sa société de production Grey Water Park Productions, nous apprend Variety et The Hollywood reporter. Il rejoint ainsi un projet mené de concert par George Clooney et Grant Heslov via leur société Smokehouse Pictures. « John a écrit une très belle histoire et l’occasion de pouvoir collaborer avec Bob Dylan pour l’adapter à l’écran est simplement fantastique », ont déclaré Clooney et Heslov dans un communiqué commun.

La société Smokehouse, auréolée d’un Oscar du meilleur film pour Argo de Ben Affleck, témoigne de l’excellente dynamique du duo. La minisérie Catch 22 le prouve encore. Heslov a produit la plupart des films de Clooney en tant que réalisateur, comme Good Night and Good Luck, Monuments Men, Bienvenue à Suburbicon. Il l’a également dirigé comme acteur dans Les Chèvres du Pentagone ou encore les publicités Nespresso ! What else ?

Le développement du script est financé conjointement par le producteur Ara Keshishian via ZQ Enternainment, et par un fonds de développement de plusieurs millions de dollars géré par Petr Jakl et représenté par l’avocat Martin J.Barab, dont l’objectif est de produire des films et téléfilms ambitieux au rythme de quinze projets par an. Pour Jekl et Barab : « Dans la conjoncture actuelle, avec le secteur de la distribution en constante évolution et les différents moyens d’approcher le public, nous pensons que c’est le moment idéal pour se concentrer sur les meilleurs conteurs. L’envergure des talents impliqués et la qualité du magnifique livre de Grisham représentent exactement le type de contenu que nous voulons développer et produire. ».

En attendant que le projet se concrétise, il sera bientôt possible de découvrir le prochain film de George Clooney sur Netflix, Minuit dans l’univers (Midnight Sky).

Raphaël Mussard