La star hollywoodienne revient avec un long-métrage de science fiction pour Netflix, dont il assurera la réalisation, la production et le premier rôle.

Minuit dans l’univers (Midnight Sky en VO) s’ancrera dans un univers spatial futuriste, qui ne devrait pas manquer de faire état de notre monde actuel. Le récit, basé sur le roman Good Morning, Midnight de Lily Brooks-Dalton, relatera deux intrigues distinctes.

La première retracera la découverte d’une lune potentiellement habitable autour de Jupiter par l’équipe d’astronautes de la mission Aether. Mais leur mission sera compromise par leur retour impossible sur une planète Terre morte. La seconde se concentrera sur Augustine Lofthouse, un scientifique vieillissant, campé par Clooney. Il sera l’un des derniers survivants d’une apocalypse ayant dévastée la planète bleue. Réfugié dans son centre de recherche de l’Arctique, il prend le risque de s’aventurer à l’extérieur pour tenter d’avertir les astronautes de la mission Aether qu’ils devraient faire demi-tour.

Les premières images montrent la transformation physique de Clooney pour son rôle de chercheur solitaire et nous offrent également un premier aperçu de Felicity Jones dans son costume d’astronaute. Dans un entretien pour Vanity Fair, Clooney revient sur les similitudes entre le film et la situation mondiale actuelle. « Il n’y avait pas de pandémie et le feu n’avait pas encore embrasé toute la côte ouest » déclare t-il. « J’imagine que ce que nous montrons de la Terre dans le film n’a pas l’air si différent des images satellite de la côte ouest en ce moment ».

Si l’intrigue semble pour le moment peu optimiste, l’acteur-réalisateur tient à préciser qu’il a tenu à ce qu’il y ait « un peu d’espoir dans une histoire assez sombre sur la fin de l’humanité ».

Aux côtés de l’acteur iconique de Ocean’s Eleven et de O’Brother, nous retrouverons donc Felicity Jones (Rogue One : A star wars story, Une merveilleuse histoire du temps). Mais aussi David Oyelowo (The Cloverfield Paradox), Tiffany Boone, Kyle Chandler (First Man, Manchester by the sea) et Demiàn Bichir (Les Huit Salopards) pour incarner l’équipage Aether.

Ce film post-apocalyptique, écrit par Mark L. Smith, marquera donc le retour de George Clooney à l’écran. Si on ne l’avait pas vu dans un film depuis 2016, on avait pu le découvrir en 2017 en tant que réalisateur dans le controversé Bienvenue à Sububicon.

Si une bande annonce devrait être révélée bientôt, il faudra attendre décembre pour découvrir Midnight Sky, une oeuvre à la croisée de The Revenant et Gravity, comme le décrit le réalisateur lui-même, qui sera diffusée exclusivement sur Netflix.

Olivia Daëron-Precy