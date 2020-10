Attendu dans les salles en janvier 2021, The 355 de Simon Kinberg se dévoile en images avec un superbe casting d’actrices, composé de Jessica Chastain, Diane Kruger, Lupita Nyong’o, Penélope Cruz et Fan Bingbing.

Cette première bande-annonce, dévoilée par Universal Pictures, annonce un film dynamique à la croisée de Mission Impossible et de James Bond, offrant un aperçu de la distribution cinq étoiles. The 355 prévoit ainsi un intéressant mélange d’action et de tension psychologique.

Le film met en scène une équipe de cinq agents féminines qui se réunissent pour mettre en commun leurs talents et compétences exceptionnelles afin de contrer une organisation mondiale, qui tente d’acquérir une arme capable de plonger le monde dans un chaos total.

Le scénario est coécrit par Theresa Rebeck (Trouble) et Simon Kinberg, scénariste et producteur de la saga X-Men et réalisateur du dernier volet X-Men : Dark Phœnix.

D’après The Playlist, Jessica Chastain est à l’origine de cette idée de film d’espionnage entièrement féminin proposée à Simon Kinberg lors du tournage de X-Men : Dark Phœnix. Le projet s’est ensuite rapidement concrétisé, avec Kinberg à la réalisation et Chastain en tête d’affiche et à la production.

Aux côtés de cet exceptionnel casting féminin, nous retrouverons les acteurs Sebastian Stan (Moi, Tonya, les Captain America) et Edgar Ramirez, césarisé pour son rôle dans Carlos de Olivier Assayas. Il avait été annoncé lors de la présentation du projet à Cannes en 2018 que Marion Cotillard partagerait également l’affiche, mais l’idée à finalement été abandonnée en raison du planning très chargé de l’actrice.

Après des négociations entre Amazon et Universal Pictures, c’est finalement les studios qui ont remporté la mise, avec un contrat s’élevant à vingt millions de dollars. La sortie de The 355 est prévue pour le 15 janvier 2021.

