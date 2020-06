Dans la bande-annonce d’Ava, le nouveau film de Tate Taylor, Jessica Chastain se glisse dans la peau d’une tueuse prise en chasse par Colin Farrell.

Après Charlize Theron (Atomic Blonde) et Jennifer Lawrence (Red Sparrow), c’est au tour de Jessica Chastain d’incarner une tueuse professionnelle dans Ava.

Développé depuis 2018, Ava, anciennement Eve a bien failli ne jamais voir le jour en raison des accusations de violence conjugale pesant sur son réalisateur Matthew Newton. Ce dernier, qui reste crédité en tant que scénariste, a depuis été remplacé derrière la caméra par Tate Taylor, qui avait déjà dirigé Chastain dans l’adaptation de La couleur des sentiments (The Help).

Le trailer du film désormais en route pour les salles obscures, et notamment relayé par Les Inrocks, dévoile une intrigue survoltée, dans laquelle Ava (Chastain), une redoutable mercenaire qui ne manque jamais sa cible se voit traquée par ses propres collègues à la suite d’une mission qui dégénère. Cette dernière est désormais contrainte de lutter pour sa survie et ne recule devant rien pour échapper à ses assaillants. Au programme, démêlés et courses-poursuites musclées qui rappellent bon nombre d’opus du genre.

À la différence près que l’héroïne est campée par la talentueuse actrice californienne, qui a déjà fait ses preuves dans une variété impressionnante de rôles : passant de la ménagère des 60’s (La couleurs des sentiments) à un agent obstiné de la CIA sur les traces de Ben Laden (Zero Dark Thirty), sans oublier la sœur pernicieuse (Crimson Peak) et la fille dévouée (Interstellar).

Féministe convaincue, Jessica Chastain comptait sur l’aboutissement de cette production qui met en avant un personnage de femme à une place trop souvent occupée par les héros masculins.

À ses côtés, Colin Farrell, John Malkovich, Geena Davis et Jess Weixler (Ca – Chapitre 2) – sa meilleure amie à la ville – constituent une belle distribution qui devrait porter le long-métrage qui se présente déjà comme un honnête blockbuster doté d’une action satisfaisante, qui ravira certainement les adeptes des poussées d’adrénaline. Toutefois, Ava n’a pas encore de date de sortie fixée. Celle-ci devrait être annoncée sous peu.