La question du droit à l’avortement dans l’Amérique des années soixante sera le sujet principal de Call Jane, le deuxième long métrage de Phyllis Nagis, avec Elizabeth Banks, Kate Mara, Sigourney Weaver et Rupert Friend.

L’Américaine Phyllis Nagy, scénariste de Carol de Todd Haynes, s’apprête à réaliser un nouveau long-métrage, Call Jane dont le tournage est prévu au printemps 2021.

Selon Deadline, il s’agira d’un drame social sur l’avortement clandestin dans l’Amérique des années 60. Le récit racontera le parcours de Joy (Elizabeth Banks), une femme au foyer, qui tombe enceinte accidentellement. Grâce à l’aide des « Janes », un véritable réseau d’avortement clandestin, mené par Virginia (Sigourney Weaver), elle parvient à s’en sortir et donner un nouveau sens à sa vie : aider d’autres femmes à prendre leur destin en main.

En raison de calendriers modifiés à cause de la pandémie, Susan Sarandon et Elisabeth Moss, initialement prévues au casting, ne pourront pas participer au tournage. Elizabeth Banks (The Hunger Games) et Sigourney Weaver (Avatar) assureront les rôles aux côtés de Kate Mara (The Martian) et Rupert Friend (L’ombre d’Emily).

Le scénario, inspiré d’une histoire vraie, écrit par le tandem Hayley Schore et Roshan Sethi, cocréateurs de la série The Resident, a convaincu la réalisatrice Phyllis Nagy de rejoindre l’aventure.

Auteure de pièces de théâtre et réalisatrice, Phyllis Nagy n’en est pas à son premier coup d’essai. Son téléfilm Mrs Harris, avec Annette Bening et Ben Kingsley, qu’elle a écrit et réalisé en 2005 a été nommé aux Golden Globes et aux Emmy Awards. Son adaptation du roman Carol de Patricia HighSmith lui a valu d’être sélectionnée aux Oscars 2016 dans la catégorie Meilleur scénario adapté.

Comme elle le déclare dans Deadline : « Call Jane a été écrit pour aujourd’hui, et je n’ai jamais autant ressenti combien notre culture est prête à embrasser son appel à la décence, à la communauté, à l’humour et la bonne volonté dans toutes choses, et par-dessus tout, son appel à un nécessaire changement. »

Le sujet du film s’inscrit dans un contexte où le débat entre les pro et les anti-avortement est relancé depuis la nomination le 27 octobre 2020 de la juge conservatrice Amy Coney Barrett pour remplacer l’iconique et démocrate Ruth Bader Ginsburg, décédée le 18 septembre, à la Cour suprême américaine.

Dans d’autres pays de l’Union européenne, ce débat refait aussi surface. En Pologne, le 30 octobre 2020, malgré les restrictions liées à la pandémie, une grande manifestation a eu lieu à Varsovie contre une décision de justice qui interdit quasiment tout avortement.

Dans ce contexte, et comme le souligne la productrice Robbie Brenner, qui a notamment produit le film oscarisé Dallas Buyers Club : « En tant que femme et mère de deux filles, j’ai l’impression que le moment est opportun pour apporter un film comme Call Jane dans le monde. Avec une telle incertitude culturelle et quand tant de nos droits sont en état de siège, je sais que raconter cette histoire importante est nécessaire, et je ne pourrais pas être plus heureuse de collaborer avec un groupe aussi extraordinaire de femmes créatives et fortes. ».

Odile Lefranc