Chris Colombus est revenu récemment dans une interview sur la possibilité d’un Gremlins 3. Que les fans se rassurent, les petites bêtes resteront fidèles à leurs marionnettes d’origine.

Gremlins 3 est un serpent de mer qui fait son chemin depuis quelques années. De temps en temps, le projet refait surface. Toujours est-il que Chris Colombus semble y croire. Rappelons qu’il est le scénariste du premier Gremlins, mais qu’il n’a pas participé à la conception de la suite sortie en 1990.

Déjà en 2017, le réalisateur de Maman j’ai raté l’avion affirmait avoir terminé un script pour ce troisième volet. Un scénario qu’il décrivait comme « sombre et tordu », à l’image de sa vision du premier film. Lors de cette déclaration, il avait également exprimé son désir que les créatures reviennent sous la forme de marionnettes, et non en CGI.

Sa position n’a pas changé. Dans une interview récente accordée à Collider, lorsque le journaliste lui demande si un troisième film verra le jour, il répond : « J’adorerais le faire. J’ai écrit un script, donc un scénario est disponible. Nous travaillons actuellement sur quelques problèmes de droits, et sommes en train d’envisager le meilleur moment pour réaliser ce film. Ce sera conçu de la même façon -avec des marionnettes tangibles, et pas de CGI. Il y en aura peut-être un peu -vous savez qu’il y avait une scène en stop-motion dans Gremlins, mais je ne pense pas utiliser beaucoup de CGI pour Gremlins 3« .

Le scénariste de Paranoïak, Carl Ellsworth, avait travaillé avec le réalisateur sur le fameux script. Ellsworth a fait quelques révélation à ComingSoon : « C’était pensé comme une suite directe à l’original. Sans ignorer le deuxième, mais je voyais cela plus comme un passage de relais, pour conserver le ton de l’original. […] J’ai essayé de préserver l’humour, mais en même temps, je suis parti sur le postulat qu’il s’agissait d’une histoire d’horreur, ce qui m’a enchanté. ».

En attendant, les Mogwai et leurs doubles maléfiques revivront sous forme d’une série animée produite par HBO max. Gremlins : secret of the Mogwai sera supervisé par le showrunner Tze Chun, connu pour ses travaux sur Gotham, Once upon a time et Little America. Joe Dante est consultant sur la série. Tout ce que l’on sait, c’est que l’histoire se déroulera à Shanghai, dans les années 20. Sans doute en apprendrons-nous plus sur l’origine des redoutables petits monstres…

Raphaël Mussard