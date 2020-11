Oprah Winfrey et Brad Pitt unissent leurs forces à la production pour transposer au cinéma le premier roman de Ta-Nehisi Coates, The Water Dancer, pour la MGM.

En septembre 2019, The Water Dancer de Ta-Nehisi Coates avait fait l’événement de la rentrée littéraire américaine, figurant dès sa sortie dans la première sélection Oprah’s Book Club de Winfrey. Il a été répertorié comme l’un des meilleurs livres de l’année par Time, NPR, The Washington Post, Chicago Tribune, Vanity Fair ou encore Esquire.

Coates a adapté lui-même son roman pour le grand écran. L’histoire suit Hiram Walker, né esclave, dans une plantation de Virginie, avant la guerre de Sécession. Bien qu’il soit doté d’une mémoire photographique, sa mère – vendue quand il était jeune – est la seule chose dont il ne se souvient pas. Un accident de voiture lui révèle son pouvoir de se transporter par magie, d’un endroit à un autre. Alors qu’il tente de maîtriser ce pouvoir surnaturel, il s’implique dans le chemin de fer clandestin et rencontre des personnages historiques.

Comme le rapporte The Hollywood Reporter, The Walter Dancer sera produit par Harpo Films d’Oprah Winfrey et Plan B de Brad Pitt avec Kamilah Forbes, qui a développé pour le théâtre Une colère noire (Between The World And Me) au légendaire Apollo Theater.

La société de production de Brad Pitt a déjà produit plusieurs drames oscarisés, évoquant la situation des Afro-américains : 12 Years a Slave et Moonlight ainsi que Si Beale Street pouvait parler (If Beale Street Could Talk). La société a par ailleurs collaboré avec Harpo sur Selma d’Ava DuVernay.

« Au cœur du premier roman de Ta-Nehisi, il y a ce beau personnage d’Hiram Walker, dont l’odyssée personnelle, entre spirituel et surnaturel, retrace la terrible réalité des séparations forcées, endurées par les esclaves et leurs familles pendant des siècles, ont déclaré dans un communiqué, Michael De Luca et Pamela Abdy, de MGM. « L’histoire de Hiram est celle de la dévotion à ceux qu’il aime, et le voyage qu’il entreprend pour les réunir. Nous sommes tous à MGM honorés de nous joindre à Ta-Nehisi, Kamilah, Plan B et Harpo Films pour porter ce film à l’écran. »

Auteur acclamé du Procès de l’Amérique et d’une Colère noire (National Book Award 2015, prix Lire du meilleur essai 20016), Ta-Nehisi Coates a profondément renouvelé la question raciale aux États-Unis.

Bien avant le mouvement Black Lives Matter, son essai Une colère noire, écrit comme une longue lettre à son fils, montre qu’en dépit des décennies de luttes pour les droits civiques, le racisme contre les Noirs reste un problème majeur aux États-Unis.

D’abord adapté et produit pour la scène par Kamilah Forbes, producteur exécutif de l’Apollo Theater, Une colère noire est actuellement en cours d’adaptation chez HBO, avec Jharrel Jerome, Wendell Pierce, Yara Shahidi et MJ Rodriguez.

Odile Lefranc