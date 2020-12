Résumé : Du décès de Walt Disney en 1966 jusqu’en 1984, l’aura des studios Disney s’était ternie. Les films d’animation, de qualité inégale, n’avaient plus le succès qu’ils avaient autrefois. Et puis, à compter de 1984, la roue commença à tourner. De nouvelles voix s’élevèrent à la tête du studio et des artistes talentueux se révélèrent. Au coeur des chefs-d’œuvre de Disney. Le second âge d’or : 1984-1995, écrit par Damien « Meeea » Duvot, est une plongée dans les coulisses de cette époque charnière, qui conduit à la création de certains des plus célèbres films d’animation Disney, comme La Petite Sirène, Le Roi Lion, ou encore Aladdin. Des aventures humaines palpitantes, des réécritures à foison, des coups de génie : la création des films Disney comme vous ne l’avez jamais imaginée !

♥♥♥♥♥

Depuis quelques temps maintenant, la maison Third Éditions propose un regard particulièrement éclairant sur certaines figures et productions de la pop culture. L’ouvrage de Damien Duvot, youtubeur (sous le pseudonyme de MrMeeea) et rédacteur pour le site Gamekult, participe à cette réussite en s’inscrivant dans la meilleure tradition des ouvrages anglo-saxons. Avec ce style libre aux accents romanesques hérité du Nouveau journalisme des années 1960, l’auteur propose la chronique d’une période-clé de Disney et qui est aujourd’hui considérée comme le « second âge d’or » du studio. En débutant son récit par l’échec de Taram et le Chaudron magique dont les retombées accompagnèrent la mise en chantier de Basile, détective privé, l’auteur explique comment une production en apparence mineure (tout du moins du point de vue de son budget) marqua l’émergence d’un nouvel esprit et d’une nouvelle génération de créateurs. Au sein de cette genèse, Qui veut la peau de Roger Rabbit joue aussi un rôle essentiel, signalant l’évolution technique et technologique du secteur de l’animation américaine. Cette perspective est justement celle qui structure le développement de l’ouvrage qui, de Oliver et compagnie à Toy Story, explique comment le studio sut traverser sa crise d’inspiration pour se ressourcer auprès d’animateurs à la fois novateurs et conscients de l’importance de respecter l’héritage légué par Walt Disney.

On apprend ainsi que le récit de La Petite Sirène, adapté du conte éponyme d’Andersen, fut un temps envisagé pour être intégré à Fantasia, tandis que l’énergie musicale du Roi Lion doit beaucoup à l’identité artistique d’Elton John qui comprit l’intérêt de conférer aux séquences chantées la saveur pop qui avait su satisfaire son audience. En se référant à de nombreux articles de presse (papier ou Internet) que l’on retrouve rassemblés dans une large bibliographie, Duvot impressionne par son sens du détail. Chaque production est étudiée à travers ses différentes phases de création, jusqu’à leur adaptation en langue française, mais aussi de réception. L’auteur décrit longuement le parcours et la personnalité des nouveaux artistes qui investirent les productions Disney et parvinrent à renouveler son image de marque (Roger Allers, Rob Minkoff et Ron Clements en tête).

Les passages consacrés à la production sont eux aussi profus en détails. On retiendra notamment le chapitre consacré à La Belle et la Bête dont la réalisation de certaines scènes bénéficient de longs développements techniques. Ces différentes qualités assurent à cet ouvrage un vaste lectorat. Le grand public prendra plaisir à découvrir cette histoire et les spécialistes seront sans doute étonnés d’en apprendre plus sur cette période, parfois mésestimée, et dont Duvot restitue la pleine importance.