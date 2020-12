Michael Taylor, le mercenaire ayant orchestré l’exfiltration de Carlos Ghosn, verra sa vie déclinée en film et série. Le projet est porté par l’acteur Sam Rockwell, qui produit l’ensemble et interprétera Taylor dans le long-métrage.

Taylor est un ancien béret vert avec quatre ans de service. Il est intervenu à plusieurs reprises au Liban dans des missions secrètes. En 1994, il fonde sa propre société de sécurité, American International Security Corp, AISC. Il coopère avec les services secrets ainsi qu’avec de grands groupes internationaux. Mais au début des années 2010, sur des accusations de fraude, sa société est dissoute et il est incarcéré pendant un an dans l’Utah. Il ne fait plus parler de lui pendant quelques temps, jusqu’à ce que son nom apparaisse dans l’affaire Carlos Ghosn.

Taylor a mené avec son fils l’opération d’exfiltration du milliardaire accusé de détournement de fond au Japon. En exécutant cette mission, le mercenaire pensait avoir accompli un devoir patriotique. Mais il est arrêté à son retour aux États-Unis et doit désormais se battre pour éviter l’extradition au Japon.

« La vie de Michael Taylor paraît tout droit sortie d’un best-seller d’espionnage », a déclaré Steve Stark, président de MGM/ UA TV. De fait, Hollywood frétille.

Deadline nous révèle que l’acteur Sam Rockwell, oscarisé pour Three Billboards, s’est emparé du personnage. À travers sa compagnie Play Hooky, deux projets sont en préparation : un film et une série. Rockwell interprétera Taylor dans le long-métrage, qui se focalisera sur l’évasion de Ghosn. Il ne jouera par contre pas dans le feuilleton, lequel sera centré sur les jeunes années du barbouze.

L’écriture des deux projets sera supervisée par le scénariste Davey Holmes, connu pour la série Get Shorty. Holmes se basera essentiellement sur l’article de Vanity Fair écrit par May Jeong.

Vanity Fair Studio et MGM/ UA sont associés pour mener à terme cette production Play Hooky. Stacey Levin, Max Kisbye et Rob Hochberg supervisent pour MGM. Les studios espèrent un lancement en 2021 sur les plateformes de streaming, friandes d’univers croisés sur différents formats.

« Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité d’explorer la vie de Michael Taylor, tant en série qu’en film. Cette histoire et sa vie sont complexes, humaines et palpitantes. Avec Davey à l’écriture, ainsi que MGM/ UA TV et Vanity Fair Studios, nous avons une équipe extraordinaire pour réussir, » affirme un communiqué de Play Hooky.

Raphaël Mussard